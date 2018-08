Odkrili 19 pretežkih tovornjakov, dva voznika brez izpitov in celo ukraden avto

2.8.2018 | 18:10

Range rover je bl ukraden v Španiji (Foto: PU Novo mesto)

Nadzor na počivališču Dul (Foto: J. A.)

Vsi, ki so danes dopoldne potovali po dolenjski avtocesti, so lahko opazili, da policisti, finančna uprava in DARS izvajajo poostreno kontrolo, saj so ves promet preusmerili skozi počivališče Dul pri Trebnjem. Alenka Drenik s PU Novo mesto je sporočila, da so policisti med današnjim poostrenim nadzorom ugotovili, da je bilo 19 tovornih vozil preobremenjenih, v enem primeru ni bil ustrezno označen prevoz nevarnega blaga, pri šestih voznikih pa so ugotovili kršitve, ki se nanašajo na obvezne počitke in odmore voznikov tovornih vozil. Vsem kršiteljem so izrekli globe.

Dvema kršiteljema, ki nista imela veljavnih vozniških dovoljenj, so zasegli osebna avtomobila, eden je iz Romunije (vozniško dovoljenje mu je poteklo že pred osmimi leti), drugi iz Makedonije.

Zasegli so tudi avtomobil range rover, bolgarskih registrskih oznak (na fotografiji). Med postopkom so namreč ugotovili, da je bilo vozilo aprila ukradeno v Španiji. Vozniku so odvzeli prostost in ga pridržali.

V poostrenem nadzoru so sodelovali tudi uslužbenci DARS, ki so ugotovili 19 kršitev, povezanih z uporabo vinjet, in dva delavca FURS, ki sta obravnavala kršitev zakona o odpadkih.

