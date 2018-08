Reševalci so imeli res polne roke dela

2.8.2018 | 18:30

Novo mesto - Reševalci so imeli danes predvsem na novomeškem območju res veliko dela. Vzrok so bile posledice nočnega neurja.

Ob 6.07 je v naselju Trška Gora, občina Novo mesto, podrto drevo ob cesti oviralo promet. Delavec cestnega podjetja je drevo razžagal in odstranil.

Ob 6.15 je na Šmihelski cesti v Novem mestu pri urgentnem centru večja veja ovirala promet. Gasilci GRC Novo mesto so vejo odstranili.

Ob 6.25 sta v ulici Ločna v Novem mestu dve podrti drevesi zaprli cesto. Gasilci GRC Novo mesto so drevesi razžagali in odstranili. Odstranili so tudi razmetano pločevino, katero je veter potrgal z bližnjih streh.

Ob 8.42 je bilo na parkirišču na Jakčevi ulici v Novem mestu podrto drevo. Odstranili so ga gasilci GRC Novo mesto.

Ob 9.58 je bilo v Češnjicah v občini Novo mesto podrto drevo na cesti. Odstranili so ga delavci CGP Novo mesto.

Ob 16.15 je na cesti Novo mesto—Metlika, pri Dolnji Težki vodi, občina Novo mesto, podrto drevo oviralo promet. Odstranili so ga delavci CGP Novo mesto.

Ob 16.39 je na cesti pri Soteski, občina Dolenjske Toplice, podrto drevo oviralo promet. Odstranili so ga delavci CGP Novo mesto.

Ob 9.50 so v vasi Krka pri Novem mestu gasilci GRC Novo mesto zasilno pokrili del strehe na dveh objektih. Strehi sta bili poškodovani zaradi močnega vetra v nočnem neurju.

Ob 9.00 je bila v ulici Župnca v Novem mestu deloma razkrita streha stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto so sanirali streho.

Ob 9.06 je na Lebanovi ulici v Novem mestu več strešnikov padlo s strehe stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto so zasilno prekrili streho.

Ob 11.40 so v ulici Muhaber v Novem mestu odpadle veje poškodovale strešnike na strehi gospodarskega objekta. Streho so začasno prekrili gasilci GRC Novo mesto.

Ob 12.32 je v ulici Košenice v Novem mestu odlomljen vrh smreke predrl streho objekta teniškega centra. Gasilci PGD Šmihel pri Novem mestu so odstranili vrh smreke iz objekta in prekrili streho.

Ob 14.05 so v ulici Brod v Novem mestu gasilci PGD Šmihel pri Novem mestu zasilno prekrili streho stanovanjske hiše poškodovane v včerajšnjem neurju.

Ob 14.50 so v Kastelčevi ulici v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto zasilno prekrili streho stanovanjske hiše poškodovane v včerajšnjem neurju.

Ob 12.47 se je na cesti Otočec-Dolenje Kronovo pri kraju Lutrško selo, občina Novo mesto, voznik z osebnim vozilom prevrnil z hitre ceste na vzporedno lokalno cesto. V nesreči se je voznik poškodoval. Na kraju so ga oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto ter ga prepeljali na nadaljnje zdravljenje. Gasilci GRC Novo mesto so s tehničnim posegom rešili ukleščenega voznika, zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na poškodovanem vozilu ter pomagali reševalcem.

Ob 15.38 je podrto drevo oviralo promet na Dobovski cesti v Brežicah. Drevo je razžagal in odstranil dežurni delavec komunalnega podjetja.