Do konca septembra tudi telovadnica

3.8.2018 | 08:00

Župan Anton Maver pravi, da vsak dan preveri, kako napreduje gradnja telovadnice in dozidava podružnične šole.

Pred nekaj tedni je občina postavila tudi nov oporni zid v kraju.

Obnovili so tudi zid pokopališča.

Trebelno - Gradnja telovadnice in novih šolskih prostorov na podružnični šoli Trebelno je v polnem zamahu. Po besedah župana Antona Mavra zadeve večinoma potekajo po predvidenem načrtu, tako da bodo 3. septembra učenci in tudi zaposleni na šoli lahko normalno začeli s poukom.

»V naslednjih dneh bodo v prizidku šole že polagali zaključne talne obloge. Izvajalec pri gradnji do sedaj kakšnih večjih težav ni imel, so se pokazale težave v starem delu šole, ko smo naleteli na svinčene kanalizacijske cevi, ki smo jih zamenjali, v tem delu šole pa smo obnovili tudi ostalo infrastrukturo. Obnašali smo se kot dobri gospodarji,« pravi župan.

Obnova starih in gradnja novih šolskih prostorov ter ureditev zunanjega igrišča potekajo tako, kot so si pred začetkom naložbe zastavili. »Pri telovadnici pa zaradi dobave nekaterih materialov izvajalec nekoliko zamuja. Zato jo ob začetku šolskega leta učenci še ne bodo mogli uporabljati,« dodaja župan. A do konca septembra bodo z vsemi deli tudi v telovadnici zaključili.

Kraj bo s tem dobil novo podobo. »Veduta, ko boš z južne strani gledal proti strnjenemu sklopu stavb, bo povsem drugačna. Če se v kraj pripelješ s severne strani, pa neko novo veduto predstavlja nov oporni zid ob lokalni cesti, ki je narejen po vseh smernicah zavoda za varstvo kulturne dediščine,« pove Maver. Tam je bilo prej ozko grlo, ki je bilo nepregledno in nevarno za pešce. Občina je ob cesti postavila tudi pločnik, s katerim so močno izboljšali varnost, predvsem otrok, ki hodijo v ali iz šole. Obenem so obnovili tudi zid bližnjega pokopališča, za celotno investicijo pa so odšteli nekaj čez 90.000 evrov.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija