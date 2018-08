Tudi še popoldne pokrivali strehe

3.8.2018 | 07:05

ilustrativna slika (Foto: arhiv)

V Novem mestu so tudi včeraj popoldne še vedno odstranjevali posledice nočnega neurja. Predvsem so pokrivali strehe, ki jih je razkril močan veter, odstraniti je bilo treba tudi še nekaj padlih dreves.

Ob 18.20 so v Tržiški ulici v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto zasilno prekrili streho stanovanjske hiše.

Ob 19.20 so v Dolenjih Kamencah, občina Novo mesto, gasilci GRC Novo mesto pokrili razkrite dele streh na treh objektih.

Ob 20.20 so pokrivali streho na hiši na Ljubljanski cesti, ob 21.30 pa na Šmihelski cesti.

Ob 22.30 je na cesti pri Dolenjih Lakovnicah, občina Novo mesto, podrto drevo oviralo promet. Odstranili so ga gasilci PGD Lakovnice.

Včeraj brez elektrike ...

Ob 17.10 so na območju naselij Nemška vas, Vrhulje in Leskovec pri Krškem, občina Krško, zaradi okvare na daljnovodu odjemalci ostali brez elektrike. Delavci Elektro Celje so napako odpravili ob 19.23 uri.

... nekateri tudi danes

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RP ČRNOMELJ, na izvodu Internat.

- od 8.00 do 13.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. ZILJE, TP DOL. ZILJE, TP MALO ZAPUDJE, TP ZAPOTJE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.30 do 9.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZALOG;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KAMENCE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVIČI, na izvodu Adlešič.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju TP Mali Cirnik in Gora v Vrheh med 11.00 in 13.30 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice na območju TP Cirnik izvod Veliki Cirnik med 8:00 in 11:00 uro; za področje nadzorništva Krško okolica na območju TP Gornje Pijavško izvod desno proti Sevnici med 8:30 in 10:30 uro ter na območju TP Veliki Kamen izvod proti Okrogu med 11:00 in 14:00 uro.

M. K.