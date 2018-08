Glasba elizabetincev napolnila Hudičev turn

3.8.2018 | 09:10

Avstrijska zasedba Ensemble rosarum flores v Hudičevem turnu (Foto: Seviqc Brežice)

Soteska - Slikovit Hudičev turn v Soteski je na prvi avgustovski večer gostil koncert Seviqca Brežice, s čimer se je festival stare glasbe prevesil v drugo polovico. Avstrijska zasedba Ensemble rosarum flores je povsem napolnila vrtni paviljon, koncertni instrumentalne glasbe iz časa kraljice Elizabete I. pa je bil nabit s čustvi, prevladovali sta ljubezen in melanholija, so sporočili organizatorji.

Uro pred koncertom so na predtaktu v Dolenjskih Toplicah glasbeniki predstavili tudi koncertni program in značilnosti obdobja Elizabete I. »Izvedeli smo, da je kraljica vsako jutro poklicala svojega lutnjista in odplesala 20 galliard, poskočnih plesov. Ni znano kako je bila kraljica takrat oblečena, obstajajo tudi mnenja, da je bil lutnjist slep,« so zapisali v sporočilu za javnost. Obiskovalci so si po pogovoru z umetniki ogledali razstavo akademskega slikarja Jožeta Kumra v tamkajšnjem KKC-ju.

Festival se bo na gradu Brežice 15. avgusta nadaljeval s koncetrom italijanske zasedbe Orchestra San Marco di Pordenone, 25. avgusta pa ga bo na Bistriškem gradu v Slovenski Bistrici sklenil hrvaški Projekt Lazarus.

M. Ž., Foto: Seviqc Brežice

