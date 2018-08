Rajović v ciljnem šprintu četrti

3.8.2018 | 10:30

Dušan Rajović je na današnji predzadnji etapi dirke okoli jezera Qinghai osvojil četrto mesto, pred dvema dnevoma pa se je, kot prikazuje slika, veselil etapne zmage. (Foto: FB Dirke okoli jezera Qinghai)

Novo mesto - Kolesar novomeškega kluba Adria Mobil Dušan Rajović, ki je pred dvema dnevoma zmagal na deseti etapi dirke okoli jezera Qinghai na Kitajskem, je na današnji etapi v ciljnem šprintu osvojil četrto mesto. Zmagal je Španec Daniel Lopez (Burgos-BH), drugi je bil Turek Onur Balkan (Torku Sekerspor), tretji pa Britanec Jacob Hennessy (Mitchelton - BikeExchange).

V času zmagovalca so v cilj pripeljali tudi Gregor Gazvoda, Žiga Grošelj in Radoslav Rogina, ki v skupnem vrstnem redu ostaja na tretjem mestu z dvema minutama in 35 sekundami zaostanka za vodilnim Kolumbijcem Hernanom Aguirrejem.

Jutri je na sporedu še zadnja, 108 kilometrov dolga etapa dvotedenske dirke.

R. N.