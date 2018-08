Novo mesto ima prenovljeno restavracijo McDonald's

3.8.2018 | 09:25

Prenovljena restavracija McDonald's z najnovejšo tehnologijo in McCafe ponudbo

V torek, 31. julija, se je v Novem mestu v trgovskem centru Bršljin na Ljubljanski cesti 24 odprla prenovljena restavracija McDonald's.

Gostom je v novi restavraciji na voljo sodobno opremljen prostor, nove tehnologije naročanja, priprave in postrežbe hrane, Drive linija in nova McCafé ponudba.

"V Novem mestu je McDonald's prisoten že od leta 1999. V skoraj 20 letih so se potrebe in želje naših gostov povečale, rastli pa smo tudi v McDonald'su. Zato smo se odločili, da na podlagi odzivov gostov in vpeljave sodobnega sistema v naše restavracije, prenovimo restavracijo, s katero bomo našim gostom zagotovili dodatno ponudbo."

V McDonald'su verjamejo, da predstavlja prenovljena novomeška restavracija pridobitev tako za goste kot sodelavce. Poleg prepoznavne ponudbe hrane, ki se prilagaja lokalnim okusom, nudi tudi večji prostor z okoli 100 sedišči znotraj in na terasi, na kateri so tudi igrala za otroke.

K še prijetnejšemu vzdušju bo prispevala bogata ponudba odlične kave in slaščic McCaféja, poseben pečat pa novi novomeški restavraciji daje tudi najsodobnejša notranja oprema, brezplačen dostop do Wi – Fi omrežja in nove tehnologije proizvodnje ter postrežbe hrane. Gostje lahko naročilo in plačilo opravijo preko kioska, kar omogoča še hitrejšo postrežbo. Nov je tudi sistem priprave hrane »Made For You«, ki zagotavlja, da je hrana pripravljena po izboru konkretnega gosta.

V McDonald'su si prizadevajo ustvarjati odlično delovno okolje za sodelavce in prijetno vzdušje za goste. Prispevati pa želijo tudi k izboljšanju življenja v lokalnem okolju.

V zadnjih letih je McDonald's po najsodobnejših merilih zgrajene nove restavracije odprl še na Ptuju, v Lescah, Kranju, Mariboru, Novi Gorici in Celju.

Odpiralni čas (McDonald's Novo mesto, Ljubljanska 24):

ponedeljek–sobota: od 7.00 do 24.00

nedelja in prazniki: od 8.00 do 23.00

ponedeljek–četrtek McDrive: od 7.00 do 24.00

petek – sobota McDrive: od 7.00 do 02.00

nedelja in prazniki McDrive: od 8.00 do 23.00

