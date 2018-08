Milena in Tadej od Katmanduja do Grma

3.8.2018 | 12:00

Milena Zupančič in Tadej Golob (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Milene Zupančič res ni treba posebej predstavljati, saj najbrž ni Slovenca, ki je ne bi vsaj enkrat videl v vlogi Mete v filmu Cvetje v jeseni, ki je nedvomno močno zaznamovala njeno igralsko kariero, v kateri pa je bilo poleg Mete še ogromno drugih gledaliških in filmskih vlog. Pred kratkim je izšla njena biografija, ki jo je mojstrsko spisal pisatelj Tadej Golob, oba pa sta bila sinoči v okviru prireditev Novomeški poletni večeri na gradu Grm gosta Jedrt Jež Furlan.

Že na začetku je Milena Zupančič, očarana nad množično udeležbo Novomeščanov na kulturnih prireditvah, povedala, da je začetek njene igralske poti tesno povezan z Novim mestom oziroma natančneje z novomeškim rojakom baletnikom Pinom Mlakarjem. Ta je imel, pravi Milena, kot član komisije na sprejemnih izpitih na AGRFT odločilno vlogo pri tem, da so jo sploh sprejeli, saj menda drugi člani niso bili ravno navdušeni nad njo, on pa je v njej videl veliko željo po tem, da bi svoje življenje posvetila igri. V času študija je sicer ni naučil plesati baleta, jo je pa naučil zavedati se svojega telesa na odru, kar je za igralca zelo pomembno.

Čeprav je vse v knjigi, ki sta jo s Tadejem Golobom poimenovala Kot bi Luna padla na Zemljo, avtorju povedala Milena, pa sama poudarja, da je to njegovo avtorsko delo, saj je Tadej izbiral teme pogovorov in potem to mojstrsko prevedel v literarni jezik, tako da je v pripovedi ves čas čutiti njen glas, kar, kot je dejala, zmorejo le pravi mojstri.

Tadej in Milena se poznata že zelo dolgo, spoznala pa sta se na avtobusu, ki je iz Katmanduja na dan potresa v Posočju peljal mlade slovenske alpiniste na odpravo na Daulagiri. Fantje so se na večer pred poletom malo poveselili, Tadej pa je, ko je na avtobusu zagledal Mileno, ugotovil, da je prejšnji dan očitno preveč spil in da je kot kaže še vedno pijan, če se mu na avtobusu sredi Nepala prikazuje Milena Zupančič. Milena je bila tedaj v Nepalu kot ambasadorka Unicefa in Tadej ni imel pijanskih prividov. Odločilno vlogo pri tem, da je prav njega izbrala za svojega biografa, pa je imel njegov intervju z njo za Playboy pred desetletjem, s katerim je bila, kar se redko zgodi, zelo zadovoljna.

V sproščenem pogovoru je Milena Novomeščanom povedala marsikaj iz svojega bogatega zaklada spominov, tako iz gledališkega in filmskega kot tudi iz zasebnega življenja, tudi marsikatero zgodbo, ki je ni v knjigi, ki je s Tadejem nista hotela zastaviti kot kronologijo njenega življenja, ampak sta v njej predvsem nizala njene spomine in razmišljanja. Očitno sta se pravilno odločila, saj se Kot bi Luna padla na Zemljo dobro prodaja in so zanjo v knjižnicah podobno kot v zdravstvu večmesečne čakalne vrste.

Po pogovoru z Mileno Zupančič in Tadejem Golobom, ki je novomeškemu občinstvu razkril tudi nekaj podrobnosti o novem kriminalnem romanu, ki bo sledil veliki uspešnici Jezero in ga bo prav tako izdala novomeška založba Goga, so obiskovalci grmskega gradu lahko prisluhnili koncertu Ane Čop s hišnim bendom, v katerega novomeška jazzovska pevka vsak četrtek povabi skupino svojih glasbenih prijateljev. Tudi tokrat so navdušili, za presenečenje pa je poskrbela Anina prijateljica Ana Berus, ki je skupaj z bendom Ani zapela voščilnico za 24. rojstni dan, seveda v jazzovski izvedbi.

I. Vidmar

