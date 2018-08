Zbirajo pomoč za družno tragično preminulega pilota, očeta šestih otrok

3.8.2018 | 14:30

V nedeljo je letalo Stjepana Kolića za zdaj še z neznanih razlogov strmoglavilo v bližini Bovca. Fotografija je ilustrativna. (Foto: M. L., arhiv DL)

Brežice - Škofijska karitas Brežice na posebnem računu zbira prostovoljne prispevke za družino Stjepana Kolića iz Brežic, ki je v nedeljo umrl v letalski nesreči v okolici Bovca. Brežičane je novica o nesreči izkušenega pilota zelo pretresla, saj je bil Štefko, kakor so ga klicali prijatelji, med ljudmi zelo priljubljen. Čeprav je imel veliko dela v svojem podjetju in doma, saj imata z ženo šest otrok, je bil vedno pripravljen priskočiti na pomoč, sodeloval je v številnih akcijah, z ženo sta bila zelo aktivna tudi v župniji.

Po njegovi smrti so mnogi pisali na njegov facebook profil in kdor je prebral tiste zapise, je spoznal, da je bil Kolić res človek z velikim srcem, predan družini, širši družbi, letenju in veri.

Pred leti se je podal na samostojno podjetniško pot in s trdim delom vzdrževal številčno družino, soproga je ostala doma. Prav zato je družina ob njegovem nenadnem odhodu ostala v toliko večji stiski in negotovosti.

Pomoč družini, ki je ostala brez očeta, lahko nakažete na:

Župnijska Karitas Brežice, Cesta prvih borcev 34, 8250 Brežice

TRR: SI56 0237 3009 2546 466 (račun je odprt pri NLB)

Koda: CHAR

Sklic/referenca: SI99

Namen: Donacija družini Količ

J. A.