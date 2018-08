Čakajoč na novega direktorja oz. direktorico

3.8.2018 | 16:00

Dom starejših občanov Metlika še vedno vodi v. d. direktorice Jerjeja Šterk. (Foto: M. B. J.)

Metlika - V Domu starejših občanov (DSO) Metlika se nadaljuje iskanje novega direktorja oz. direktorice, potem ko ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak ni dala pozitivnega mnenja k imenovanju Mojce Stopar-Zevnik za direktorico doma, čeprav je v svetu zavoda DSO dobila večino. Tudi v komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri občinskem svetu so se soglasno strinjali, da dajo Stopar-Zevnikovi pozitivno mnenje, na občinskem svetu pa je 10 od 13 prisotnih svetnikov glasovalo za pozitivno mnenje Stopar-Zevnikovi.

Zadeva glede imenovanja Stopar-Zevnikove za direktorico DSO je bila tudi na komisiji za preprečevanje korupcije (KPK). Z omenjene komisije je pred nekaj dnevi prišlo sporočilo za javnost, v katerem so zapisali, da je komisija zaznala korupcijska tveganja v postopku imenovanja Mojce Stopar Zevnik za direktorico DSO Metlika in je izdala priporočila.

Svet zavoda DSO je že sredi junija ponovno objavil razpis za direktorja DSO. Nanj sta se prijavili Andreja Draginc, magistrica menedžmenta v zdravstvu in socialnem varstvu iz metliške občine, in Ivica Lozar, diplomirana ekonomistka iz črnomaljske občine. Obe sta se prijavili tudi na prvi razpis. V svetu zavoda so štirje člani glasovali za Lozarjevo, dve glasovnici sta bili neveljavni. Pred nekaj dnevi je o kandidatkah odločala komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri občinskem svetu. Od treh na seji prisotnih članov sta se dva strinjala, da komisija občinskemu svetu predlaga, da da pozitivno mnenje k imenovanju Ivice Lozar za direktorico DSO Metlika, eden pa se je glasovanja vzdržal. Sedaj morajo dati o kandidatki za direktorico mnenje še občinski svetniki, nato pa še minister.

M. Bezek Jakše