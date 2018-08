Policisti ovadili nasilne roparje

3.8.2018 | 13:20

Foto: Arhiv DL

Policisti Policijske postaje Krško so bili 14. junija. obveščeni o ropu v Drnovem. Neznanci naj bi v večernih urah potrkali na vrata stanovanjske hiše, kjer prebiva 81-letni moški. Ko jim je odprl, so ga pretepli in od njega zahtevati denar. Žrtev jim je denar izročila, storilci pa so pobegnili. Lažje poškodovanega 81-letnega moškega so oskrbeli v bolnišnici.

Policisti so med preiskavo ugotovili, da so kaznivega dejanja ropa osumljeni trije moški z območja Krškega, še dva osumljenca pa sta storilcem nudila pomoč. V okviru preiskave kaznivega dejanja so na naslovu bivanja enega izmed osumljencev zasegli tudi ukraden denar in ga vrnili lastniki. Zoper nasilne roparje so na Okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja ropa.

Zapeljal s ceste in se prevrnil

Policisti so bili včeraj nekaj pred 13. uro obveščeni o prometni nesreči na cesti med Kronovim in Otočcem. Opravili so ogled in ugotovili, da je 24-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Huje poškodovanega voznika so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Skrivala sta se v vagonu tovornega vlaka

Policisti Postaje mejne policije Dobova so med kontrolo tovornega vlaka, ki je iz Srbije vozil v Italijo, v enem izmed vagonov našli skrita dva državljana Libije, ki sta se skušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so predali hrvaškim varnostnim organom.

14 tujcev nezakonito čez mejo

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Policijske postaje Črnomelj izsledili in prijeli 14 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z desetimi državljani Pakistana in štirimi državljani Nepala še niso zaključeni.

Ob bakrene žlebove in cevi

S strehe objekta v Občicah na območju Policijske postaje Dolenjske Toplice je med 25. julijem in 2. avgustom nekdo odnesel bakrene žlebove in bakrene cevi. Povzročil je za okoli 1500 evrov škode.

Ukradli štiri motorne žage in gorivo

V Semiču so sinoči nekaj po 21. uri neznanci iz parkiranega tovornega vozila ukradli štiri motorne žage in posodo z gorivom. Lastnika so oškodovali za 3200 evrov.

M. Ž.