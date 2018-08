Delavec padel z gradbenega odra; trčila tovornjak in avto

3.8.2018 | 18:30

Nesreča na Belokranjski cesti (Foto: L. Bojanc)

Danes ob 7.12 je v podjetju na Glavni cesti na Mirni delavec padel iz gradbenega odra. Posredovali so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje, ki so ga na kraju oskrbeli in odpeljali v splošno bolnišnico Novo mesto. O dogodku so bile obveščene pristojne službe, so sporočili iz novomeškega centra za obveščanje.

Ob 10.27 sta na Belokranjski cesti v Novem mestu trčili osebno in tovorno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulatorja, iz osebnega vozila s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine, očistili cestišče ter pomagali vlečni službi pri odstranitvi vozil. Poškodovanega so oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto in jo prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Sanirali posledice neurja

Ob 11.21 so gasilci GRC Novo mesto na Šmarješki cesti v Novem mestu pokrili v neurju poškodovano streho na stanovanjskem objektu.

Ob 11.45 so gasilci GRC Novo mesto v ulici Pod Trško goro v Novem mestu odstranili in razžagali drevo, ki je padlo na TK kabel.

Ob 16.05 sta gasilca GRC Novo mesto v ulici Župnca v Novem mestu odstranila drevo, ki je po neurju ogrožalo bližnji stanovanjski objekt.

Posula oljni madež

Ob 13.36 sta na parkirišču v Povhovi ulici v Novem mestu gasilca GRC Novo mesto z vpojnim sredstvom posula in očistila oljni madež na površini okoli 100 kvadratnih metrov.

Vlomili vrata

Ob 7.59 so gasilci PGD Brežice v naselju Stara vas na Bizeljskem s tehničnim posegom odprli vrata poslovnega objekta.

