Šentjernejsko Podgorje raste, vlaga in zaposluje

4.8.2018 | 08:10

Podgorje (Foto: L. M.)

Šentjernej - Šentjernejsko Podgorje, družba s 60-letno tradicijo, ki v devetih desetinah izdeluje pohištvo za avtodome in prikolice novomeške Adrie Mobil, je lani zabeležila 32,9 milijona evrov prometa, kar je 11 odstotkov več kot predlani. Hkrati je ustvarila 2,5 milijona evrov čistega dobička. Rast prometa in dobička beleži tudi letos ter zaposluje.

Direktor Podgorja Denis Stepančič, ki je na tem delovnem mestu junija nasledil dolgoletnega direktorja Marijana Kostanjška, je za STA povedal, da so v prvem polletju ustvarili 21,8 milijona evrov prodaje, kar je 26 odstotkov več kot v primerljivem lanskem obdobju. S čistim dobičkom 2,3 milijona evrov so zabeležili 28-odstotno rast.

Lani so skoraj šest milijonov evrov vložili v povečanje prostorskih in tehnoloških zmogljivosti oz. v zemljišča in stavbe. Na matičnem območju šentjernejske poslovne cone so zgradili novo proizvodno halo, za katero te dni pričakujejo uporabno dovoljenje.

Lani so začeli tudi nabavo in menjavo določene opreme. Do konca koledarskega leta načrtujejo skupaj za do približno 1,4 milijona evrov vlaganj. Prihodnje poslovno leto od septembra do avgusta bodo za posodobitev in nakup dodatne strojne opreme namenili še 2,5 milijona evrov.

Skoraj 500 zaposlenih

Podgorje je konec preteklega leta zaposlovalo nekaj več kot 440 ljudi. Z letos dodatno zaposlenimi se bo njihovo število okrepilo na nekaj manj kot 500. V začetku prihodnjega leta načrtujejo še 30 novih zaposlitev. Delovno silo zagotavljajo tudi s sodelovanjem agencij za zaposlovanje, zaposlujejo tudi hrvaške in delavce iz BiH.

Med načrti je še navedel, da bodo poslovno leto končali s približno 14.200 izdelanimi enotami in prihodnje poslovno leto s 15.5000 enotami. V večletnem obdobju naj bi dosegli letno izdelavo približno 20.000 enot.

Načrtujejo še vlaganja v tehnološko naprednejšo opremo in krepitev zmogljivosti, v krepitev proizvodne avtomatizacije ter informatizacije. Gre tudi za "izboljšanje produktivnosti, povečanje fleksibilnosti proizvodnje in boljšo odzivnost na zahteve trga", je še povedal Stepančič.

Podgorje, ki je v večinski lasti Adrie Mobil in s tem del francoske skupine Trigano, je podjetje s 60-letno tradicijo na področju razvoja,proizvodnje in trženja vrhunsko izdelanega pohištva za caravaning, yachting in posebnega pohištva.

Kompleks Podgorja pokriva 46.000 kvadratnih metrov, od tega 20.000 kvadratnih metrov pokritih površin. Delo v proizvodnji poteka na 40 računalniško vodenih strojih. Z visoko tehnološko opremljenostjo zagotavljajo celotno predelavo lesa od desk do površinske obdelave, lakiranih masivnih elementov, elementov iz laminata, vezanih plošč, krivljenih izdelkov in podobno.

Družbo Podgorje so ustanovili leta 1955. Sprva je izdelovala in prodajala lesene izdelke za sodarstvo in kolarstvo, kasneje je začela izdelovati pohištvo za spalnice in dnevne sobe. V Šentjerneju deluje od leta 1971. Leta 1996 se je preusmerila na področje caravaninga, yachtinga in posebnega pohištva.

STA