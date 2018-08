Veter kriv za podrto drevo

4.8.2018 | 07:35

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Sinoči ob 18.28 je na cesti Podturn—Baza 20 v občini Dolenjske Toplice podrto drevo oviralo promet. Delavec cestnega podjetja in gasilci PGD Podturn so drevo razžagali in odstranili.

Razkrite strehe

Včeraj zvečer ob 19.27 je v kraju Šmihel pri Žužemberku v občini Žužemberk močan veter delno razkril strehe na stanovanjski hiši, kozolcu, skednju in gasilskem domu. Strehe so sanirali gasilci PGD Šmihel pri Žužemberku.

Odstranili sršenja gnezda

Včeraj ob 20.20 so Ob gozdu v Sevnici gasilci PGD Sevnica iz stanovanjskega objekta odstranili sršenje gnezdo.

Podobno delo so malce kasneje opravili tudi gasilci PGD Obrežje, ki so ob 20.45 v Čopovi ulici v Brežicah iz stanovanjskega objekta odstranili sršenje gnezdo, ob 21.39 pa še iz garaže na Černelčevi cesti v Brežicah.

L. M.