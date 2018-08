Novo krožišče v Ivančni Gorici že dobiva svojo podobo

4.8.2018 | 09:30

V Ivančni Gorici hitro raste novo krožišče.

Ivančna Gorica - Občina Ivančna Gorica pridno gradi težko pričakovano krožišče na zahodni obvoznici v Ivančni Gorici. Gre za gradnjo trenutno največjega sodobnega in enega izmed najpomembnejših infrastrukturnih projektov zadnjih let v občini. Dela sta si nedavno ogledala tudi župan Dušan Strnad in podžupan Tomaž Smole.

Občani in uporabniki ceste med Malim Hudem in Ivančno Gorico so lahko v zadnjih mesecih, ko je izvajalec del začel s polaganjem robnih elementov, že videli prve obrise končnega stanja krožišča. Prav v teh dneh se na lokaciji izvajajo asfalterska dela, ki so v teh dneh že končana. Sledijo še ostala zaključna dela, od vertikalne in horizontalne signalizacije do humusiranja brežin in zelenic ter razna manjša dela.

Kot sporoča Gašper Bregar iz občinske uprave, so prav tako v zaključni fazi dela pri nogometnem igrišču oziroma pri neposrednem uvozu na krožišče, kjer je zgrajen nov most čez stiški potok. Še pred tem je bil narejen tudi protipoplavni nasip.

V sklopu projekta bosta bližnji podjetji Akrapovič in Cementni izdelki Rojec po dokončanju gradnje pridobila nova dostopa do sedeža podjetja.

Naložbo v krožišče skupaj izvajata Občina Ivančna Gorica in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Vrednost del znaša dober milijon evrov, od tega bo občina izgradnjo sofinancirala v vrednosti dobrih 433 tisoč evrov. Občina pri projektu sofinancira predvsem kolesarsko in sprehajalno pot, pločnike za pešce ter javno razsvetljavo.

L. M., foto: G. Stopar

