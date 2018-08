S Pešbusom v šolo - še bo vozil

4.8.2018 | 10:40

Skupinska fotografija sodelujočih v projektu Pešbus. (Foto: OŠ Šmarjeta)

Šmarješke Toplice - Nekoč so otroci v šolo hodili peš, zdaj pa se v glavnem vozijo s šolskimi avtobusi oz. jih z avtomobili prevažajo starši. A hoja je zdrava in koristna in prav to želijo pri mladih spodbuditi v šmarješki občini, ki je v sodelovanju z Osnovno šolo Šmarjeta od 21. maja do 1. junija izvedla prvo vožnjo t.i. pešbusa. Gre za projekt, v okviru katerega so se učenci vsako jutro peš v organiziranih skupinah in v spremstvu prostovoljcev odpravili v šolo. Pešbus se je ustavljal na sedmih postajah.

Odziv je bil zelo dober, saj je pešačilo 48 učencev od 2. do 7. razreda, psička Kara ter 18 prostovoljcev iz različnih društev v občini: od Šole zdravja, do belocerkovškega in šmarješkega društva podeželskih žensk in obeh upokojenskih društev, pa Društva vinogradnikov Šmarjeta, TD Šmarješke Toplice, KORK Bela Cerkev ter KO ZB NM Šmarješke Toplice.

Kot pravita Alja Rabzelj iz občinske uprave ter Mojca Gorenc Ban iz OŠ Šmarjeta, se vsem zahvaljujejo za sodelovanje: učencem, ki so vsako jutro ponosno korakali proti šoli, staršem, ki so jih spodbujali, da kljub težkim šolskim torbam niso obupali, prostovoljcem za spremljanje ter Zavarovalnicama Sava in Triglav, ki sta prispevali brezplačne odsevne jopiče.

S projektom Pešbus - sofinanciralo ga je Ministrstvo za okolje in prostor v okviru sredstev Sklada za podnebne spremembe, podporo in materiale za izvedbo Pešbusa pa je nudil Inštitut za politike prostora v okviru programa Aktivno v šolo in ga sofinancira Ministrstvo za zdravje RS ter je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano - bodo nadaljevali tudi v novem šolskem letu. Pešbus bo po istih progah »vozil« v tednu mobilnosti, od 17. do 29. septembra, nova postaja bodo Šmarješke Toplice.

L. Markelj