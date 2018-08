Na leto bodo prihranili najmanj 128 tisoč evrov

4.8.2018 | 12:00

O odkupu koncesije je občinskim svetnikom govoril dr. Aleksij Možina (na desni).

Šentjernej - Po treh letih razmišljanj, debat in pridobivanju informacij so šentjernejski svetniki odločili, da je v primeru reševanja komunalnega problema v občini najboljša odločitev odkup koncesije za opravljanje javne gospodarske službe zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda.

S sedanjim koncesionarjem, to je WTE iz Kranjske Gore, s katerim je koncesijsko pogodbo leta 2011 za 35 let sklenil še prejšnji župan Franc Hudoklin, so bili namreč že dolgo nezadovoljni. Za odkup so glasovali soglasno (vseh deset prisotnih svetnikov).

Radko Luzar

»Gre za pomembno odločitev, saj bo ta rešitev za občino in občane cenejša, in to je bilo naše osnovno vodilo. Na leto bomo prihranili vsaj 128 tisoč evrov, ta znesek pa sedaj kot subvencija bremeni proračun. Skupen prihranek do konca koncesije bo znašal preko dveh milijonov. Na položnicah se občanom to ne bo bistveno poznalo, se pa bo v proračunu. Ta denar bomo lahko namenili za cestno infrastrukturo ali druge potrebe v občini, ki jih ni malo,« je odločitev komentiral župan Radko Luzar, ki poudari, da žal s koncesionarjem niso našli skupnega jezika, da bi dajatve morda zmanjšali ali odpravili razne nepravilnosti.

Odkup koncesije najboljša rešitev

O tem so govorile že ugotovitve krškega Kostaka, ki mu je občina lani naložila analizo tega področja in obstoječega stanja - pri koncesionarju naj ne bi bilo vse zakonito in optimalno, šlo naj bi za nezakonito trošenje proračunskega denarja, nespoštovanje določil koncesijske pogodbe, itd. Občina je tako ob pomoči odvetniške pisarne Mužina, Žvipelj in partnerji pripravila odkup obstoječe koncesije, ki je sklenjena do leta 2046, pri pregledu in analizi stanja na področju koncesije o odvajanju in čiščenju pa je sodelovala tudi novomeška Komunala.

Ugotovili so konkretne pravne in finančne nepravilnosti in kot so na seji dejali doc. dr. Aleksij Mužina, direktor Komunale Gregor Klemenčič ter pravnik na občini Rajko Grimšič, se kaže, da ni smiselno vztrajati pri sedanjem stanju, ampak je najboljša rešitev odkup koncesije in prenos na občinsko javno podjetje, to je Ekološka družba Šentjernej. Tako bi zmanjšali finančna bremena občine, nepravilnosti pri izvajanju bi

»Ker z občino nismo uspeli opraviti ogleda čistilne naprave, da jo kot strokovnjaki pregledamo in ocenimo, ali so stroški upravičeni in kaj lahko v prihodnosti pričakujemo - isto velja tudi za črpališča na kanalizacijskem omrežju, je oceno stroškov težko postaviti. Tekoči stroški vzdrževanja imajo namreč velik vpliv na ceno izvajanja storitev. Tako izhajamo le iz številk in primerjav, a po naših izkušnjah je nekaj prihrankov še možnih, na letni ravni dobrih 128 tisoč evrov,« meni Klemenčič, ki obljublja pomoč komunale JP Ekološki družbi Šentjernej (EDŠ) pri izvajanju te javne službe.

Zelena luč za zadolževanje

Svetniki so sprejeli tudi sklep, da se EDŠ letos zadolži za najem kredita za odkup koncesije do skupne višine 2,1 milijon evrov. Kot je pojasnil Mužina, je občina sedanjemu koncesionarju dolžna povrniti zgolj dejansko, torej navadno škodo, ki bi nastala zaradi odkupa koncesije, ne pa izgubljenega dobička. Če bo koncesionar zahteval več, bi to moral uveljavljati pred pristojnimi tribunalom (arbitraža). Novi izvajalec javne službe, torej EDŠ, bo prevzel izpolnitev obveznosti občine do bivšega koncesionarja, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji, pa bo pridobil tudi enako stavbno pravico, kot jo ima sedanji koncesionar.

Tako rešitev je kot ustrezno ocenilo finančno ministrstvo, namero občine pa so predstavili tudi na Računskem sodišču RS.

Besedilo in foto: L. Markelj