Rogina tretji, Rajović v zelenem

4.8.2018 | 13:00

Dušan Rajović je po zadnji etapi oblekel zeleno majico najboljšega kolesarja po točkah. (Foto: spletna stran KK Adria Mobil/Adrian Hoe)

Novo mesto - Z zmago Avstralca Kadena Grovesa (Mitchelton - BikeExchange) na zadnji krožni etapi po ulicah mesta Lanzhou se je končala 17. Dirka okoli jezera Qinghai. Na dvotedenski dirki so nastopili tudi kolesarji novomeškega kluba Adria Mobil, ki so lahko s svojimi nastopi na Kitajskem zadovoljni, saj so v skupnem seštevku ekip pristali na drugem mestu. Posamično pa je Radoslav Rogina na koncu v skupnem vrstnem redu osvojil tretje mesto, Dušan Rajović, ki je zmagal na deseti etapi, pa je oblekel zeleno majico najboljšega kolesarja po točkah.

Zadnja, 13. etapa je postregla s hudim bojem za zeleno majico med francosko ekipo Delko Marseille Provence KTM in Adrio Mobil. Dušan Rajović je z izdatno pomočjo ekipe zmagal na treh letečih ciljih, na koncu pa v ciljnem šprintu osvojil osmo mesto.

»Po končani dirki sem zadovoljen z rezultatom, še posebej zato ker sem pred najpomembnejšo etapo zbolel ... Kljub temu sem ubranil tretje mesto v skupni razvrstitvi, a v naslednjih etapah se ni dalo naredit nič za napredovanje,« je dejal Rogina, so zapisali na spletni strani novomeškega kluba.

Rajovič pa je po koncu dirke povedal: »Najprej in predvsem se želim zahvaliti ekipi, fantje so cel dan nadzirali dirko in z menoj šprintali na leteče cilje. Uspelo nam je, majica je naša! Dirka se je s tem zaključila na lep način, že jutri pa gremo domov in v nove zmage.«

Pred kolesarji novomeškega kluba ne bo časa za daljši počitek, saj že v sredo potujejo na dirko Po Češki.

R. N.