Kam so premeščeni nekateri duhovniki novomeške škofije

4.8.2018 | 15:00

Novomeška škofija ima sedež na Kapitlju. (Foto: L. M.)

Novo mesto - Cerkev na Slovenskem je v tem času kot vedno v znamenju premestitve duhovnikov. Župniki se v dogovoru s »svojimi« škofi odpovedo župniji, v kateri so delovali, da so lahko imenovani na drugo delovno mesto. Nekaj sprememb je tudi v Škofiji Novo mesto, ki jo vodi msgr. Andrej Glavan.

Mitja Bulič, kaplan v župniji Metlika, je bil razrešen te službe in imenovan za župnika župnije Stara Cerkev.

Anton Ferlic, župnik župnije Stara Cerkev, se je odpovedal župniji in bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Kočevje.

Matej Gnidovec, kaplan v župniji Kočevje, je bil razrešen te službe in imenovan za kaplana v župniji Toplice.

Štefan Hosta, kaplan v župniji Toplice, je bil razrešen te službe in gre na študij v Rim.

Branko Jurejevčič, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v župniji Metlika.

Msgr. mag. Igor Luzar, glavni urednik škofijskega glasila Jagode naše pastorale ter notar škofijskega cerkvenega sodišča za skrajšane ničnostne postopke, je bil imenovan še za hišnega duhovnika pri Šolskih sestrah De Notre Dame.

Stanislav Škufca, župnik župnije Sv. Križ – Gabrovka, je bil poleg te službe imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Dole pri Litiji.

Dnevi duhovnosti v Butoraju

V novomeški škofiji Katoliška karizmatična prenova organizira vsakoletne dneve duhovnosti na Butoraj v Beli Krajini, ki bodo letos potekali od torka, 7. avgusta, do sobote, 11. avgusta. Program obsega dopoldansko in popoldansko delavnico, popoldansko mašo in v prostem času osebne duhovne pogovore, molitev za osvobajanje in drugo. Gostje delavnic bodo: v torek p. Mio Kekić DJ, v sredo Toni Kmet, v četrtek Damjan Mlinarič in v petek Vlado Bizjak. V soboto bo romanje na Žeželj in tam maša ob 11. uri. Prijave niso potrebne.

Besedilo in foto: L. Markelj