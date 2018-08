Goreči avto začel gasiti že voznik

4.8.2018 | 18:50

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 8.20 je na avtocestnem odseku Čatežu ob Savi - Obrežje v občini Brežice gorelo osebno vozilo. Gasilci PGE Krško in PGD Cerina so začetni požar, ki ga je že pogasil lastnik vozila lokalizirali, odklopili akumulator in s termovizijsko kamero pregledali vozilo. Na vozilu ni večje škode.

Traktor se je odpeljal po hribu

Danes ob 12.50 se je na Cirniku v občini Brežice traktor v prostem teku odpeljal po hribu navzdol in se ob vznožju hriba prevrnil v jarek ob gozdu. Gasilci PGE Krško so odklopili akumulator, s tehničnim posegom postavili traktor na kolesa in ga s pomočjo gozdarskega traktorja odstranili z mesta dogodka ter z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine in sanirali zemljišče. Za okolje ni nevarnosti zaradi nevarnih snovi.

Gorelo odpadno grmičevje, vejevje, trava

Danes ob 15.13 je na Zdolah v občini Krško v bližini ekološkega otok gorelo odpadno grmičevje, vejevje in trava. Gasilci PGE Krško so požar na površini približno 20 kvadratnih metrov pogasili in preprečili širjenje požara na ekološki otok in gozd.

Obolelega s helikopterjem v UKC

Zjutraj ob 8.44 je posadka s helikopterjem Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe NMP prepeljala obolelo osebo iz ZD Metlika v UKC Ljubljana.

Pokrili del strehe

Danes ob 15.51 so v ulici Prešernov trg v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto pokrili del strehe na stanovanjskem objektu. Streha je bila poškodovana zaradi močnega vetra v neurju.

L. M.