Zastoji na cestah in na mejnih prehodih, zato še bolj previdno

4.8.2018 | 19:30

Ilustrativna slika. (Foto: promet.si)

Gost promet z zastoji ter čakalne dobe za prestop meje zaznamujejo prvo avgustovsko soboto na naših cestah, podobno pa bo tudi jutri. V Italiji so se začeli dopusti, na našem avtocestnem križu pa je trenutno tudi dvajset delovišč.

Več kilometrski zastoji so že ves dan na obeh straneh predora Karavanke. Na avstrijski strani predora je kolona čakajočih vozil dolga dva kilometra, bistveno daljša pa je na slovenski strani, sedem kilometrov. Na Prometno-informacijskem centru za državne ceste voznikom, ki so namenjeni proti Kranjski Gori, svetujejo, naj avtocesto zapustijo na priključku Jesenice vzhod, Lipce.

Zastoji tudi na meji s Hrvaško

Vozniki za prestop meje čakajo tudi na mnogih mejnih prehodih s Hrvaško. Najdlje čakajo na mejnem prehodu Gruškovje, kjer je čakalna doba za vstop v Slovenijo tri ure.

Eno uro za vstop v Slovenijo čakajo na mejnem prehodu Metlika, 30 minut na Obrežju ter po 20 minut na Dragonji, Sečovljah in Brezovica pri Gradinu. Za izstop iz Slovenije vozniki trenutno najdlje čakajo na mejnih prehodih Dragonja in Sečovlje, in sicer uro in pol. Na mejnem prehodu Starod čakajo pol ure, na mejnih prehodih Metlika, Jelšane, Sočerga in Brezovica pri Gradinu pa 20 minut. Zastoj je tudi na koncu podravske avtoceste pred Podlehnikom, in sicer približno 1,5 kilometra, ter naprej po glavni cesti proti mejnemu prehodu Gruškovje.

Gneča je na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico v smeri Ljubljane. Na tem odseku se voznikom potovalni čas podaljša za okoli 30 minut. Gneča pa je tudi na cestah Portorož-Sečovlje ter Koper-Šmarje-Dragonja.

Na Hrvaškem je promet zgoščen na cestah v smeri proti morju in notranjosti države. Med drugim na avtocesti Zagreb-Split-Ploče, Zagreb-Macelj, Bregana-Lipovac, Goričan-Zagreb, Reka-Zagreb, Rupa-Diračje, na istrskem ipsilonu, na cesti skozi Liko in jadranski magistrali, na zagrebški in reški obvoznici. Gneča je tudi na mostu na otok Krk ter na uvozih v turistična središča, trajektne luke in proti mejnim prehodom, navaja hrvaški avto klub.

L. M.