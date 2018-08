Knjižne hiške mimobežnice - knjigo vzameš, prebereš, vrneš

5.8.2018 | 11:15

Mimobežnica v Šmarjeških Toplicah je za enkrat na voljo še v prostorih TIC-a, kmalu bo zunaj. Na sliki Teja Anderlič, ki tu kot študentka opravlja počitniško delo.

Šmarješke Toplice - Spodbujanje bralne kulture je v času številnih modernih mobilnih tehnologij, brez katerih ne morejo zlasti mladi, zelo pomembno. In tudi zato so se v šmarješki občini, kot še marsikje, odločili za knjižne hiške, imenovane mimobežnice.

Gre za lesene hiške, v katerih so brezplačno na voljo knjige vsakomur in to dobesedno 24 ur na dan. V šmarješki občini so zaenkrat postavili tri in sicer na občinski stavbi v Šmarjeti, na starem kulturnem domu v Beli Cerkvi ter v prostorih TIC-a pri Prinovcu v Šmarjeških Toplicah. Tu bodo mimobežnico prestavili na bližnjo trgovino, takoj, ko za to dobijo vsa potrebna dovoljenja.

Občani lahko knjige iz mimobežnic berejo mimogrede, ko npr. čakajo zdravnika v zdravstveni postaji, na sprehodu, lahko si jih odnesejo domov in po branju prinesejo nazaj, če so jim všeč, pa kar obdržijo. Seveda je dobrodošlo, da jih nadomestijo s kakimi svojimi, ki jih ne potrebujejo več. Za začetni fond knjig, v katerem so tako otroške in mladinske knjige, kaki romani in priročniki, je poskrbela Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, saj gre za skupni projekt z občino - slednja je financirala izdelavo hišk in montažo. Tudi zdaj knjižnica skrbi, da so hišice vedno dobro založene, pomagajo pa še občinski delavci.

Kot pravi Anne Marie Valentar iz občinske uprave, so tri mimobežnice le začetek, saj nameravajo v šmarješki občini v okviru projekta Branju prijazna občina, katerega osrednje dogajanje bo potekalo od septembra do oktobra, postaviti vsaj še dve knjižni hiški: eno na vrtčevski stavbi v Šmarjeti in drugo v Krkinih Termah Šmarješke Toplice.

Zadovoljni so, da je odziv občanov dober, saj vidijo, da se knjige menjajo, nekateri jih odnesejo domov in vrnejo, spet drugi obdržijo in prinesejo svoje. Knjižne hiške mimobežnice, ki so jih vzpostavili še v marsikateri dolenjski občini in so znane tudi v Evropi, pa so v šmarješki dolini še bolj pomembne kot marsikje zato, ker občina nima svoje krajevne knjižnice. Bralci morajo po knjige v novomeško knjižnico, nekateri pa si jih izposojajo tudi v bibliobusu, ki ustavlja Šmarjeti, Šmarjeških Toplicah, v Beli Cerkvi in od nedavnega tudi v Zburah. A to ni mogoče vsak dan, mimobežnice pa so na razpolago vseskozi. Le obiščite jih in si poletne počitniške dni popestrite z branjem!

Besedilo in foto: L. Markelj