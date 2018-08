FOTO: Tradicionalno srečanje upokojencev

5.8.2018 | 08:45

Dolenjske Toplice - Na Jasi v Dolenjskih Toplicah se je na tradicionalnem srečanju zbralo več kot tisoč upokojencev Dolenjske in Bele krajine.

Zbrane je pozdravil predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik, ki je v svojem nagovoru najprej pohvalil delo tukajšnjih upokojenskih društev, nato pa poudaril, da je letos volilno leto in da ima prihodnja vlada priložnost, da "naredi popravni izpit na področju upokojenskih zadev." Omenil je predvsem nadaljevanje usklajevanje pokojnin, letni dodatek, ki še ni v celoti plačan, prav tako še ni uresničen demografski sklad, odprtih pa je še precej drugih stvari.

Upokojence je nagovoril tudi Jože Jazbec, predsednik PZDU Dolenjske in Bele krajine. V kulturnem programu so nastopili člani MoPZ Rožmarin iz DU Mirna Peč, ki so zmagali na reviji pevskih zborov PZDU Dolenjske in Bele krajine in bodo zastopali pokrajino zastopali na republiški reviji v Cankarjevem domu. Podelili so tudi pokale 43. športnih iger PZDU Dolenjske in Bele krajine, uradnemu delu pa je sledilo družabno srečanje.

B. B.

Galerija