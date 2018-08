Nesreča na dolenjski avtocesti; motorist trčil v zaščitno odbojno ograjo

5.8.2018 | 07:55

Ilustrativna fotografija (Foto: A. M., arhiv DL)

Sinoči ob 20.27 je na avtocesti Ljubljana-Obrežje pri Korenitki voznik z osebnim vozilom zapeljal s cestišča v jarek. Gasilci PGD Trebnje so požarno in prometno zavarovali kraj nesreče, preprečili iztekanje motornih tekočin in odklopili akumulator na poškodovanem vozilu. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so pregledali dva udeleženca v nesreči, ki pa nista bila poškodovana. Kraj nesreče so s prometno signalizacijo zavarovali delavci DARS-a, ki so tudi počistili cestišče.

V petek okoli 16.15 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči motorista, ki je vozil iz smeri Petrine proti Kočevju, pri naselju Briga pa je zaradi neprilagojene hitrosti zdrsnil po vozišču in trčil v kovinsko zaščitno odbojno ograjo. Na kraju so ga oskrbeli reševalci ZD Kočevje, nato so ga odpeljali na UBKC. Po podatkih PU Ljubljana naj bi utrpel lahke telesne poškodbe

Včeraj malo pred sedmo zvečer so v Šentvidu pri Stični gasilci PGD Šentvid pri Stični pogasili okoli 100 kvadratnih metrov travnate površine in grmičevja.

J. A.