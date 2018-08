Nadaljuje se urejanje pločnikov v spodnjem delu Glavnega trga

5.8.2018 | 12:00

Novo mesto - Jutri se bo v sklopu prenove mestnega jedra Novega mesta pričelo odstranjevanje pločnikov pri čajarni in Dentoteki. V sklopu del, ki bodo na tem območju predvidoma potekala do konca tedna, bodo uredili tudi povezavo optičnega omrežja, javno razsvetljavo z navezavo na most in meteorno kanalizacijo.

"Izvajanje teh del ne bo vplivalo na dostop do poslovnih in stanovanjskih objektov, saj bo prehodnost za pešce zagotovljena skozi varne koridorje na gradbišču," so sporočili iz novomeške občine.

J. A., foto: MO Novo mesto