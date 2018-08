FOTO: Ob jubileju blagoslovili nov gasilski dom

5.8.2018 | 10:00

Slavnostni prerez traku

Gasilski dom PDG Lukovek ima zgoraj tudi veliko dvorano, v kateri bi v primeru elementarne nesreča lahko postavili 50 ležišč.

Slovesnost ob praznovanju jubileja se je začela z gasilsko parado.

Lukovek - Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Lukovek letos praznuje 70-letnico delovanja. Ob tej priložnosti so včeraj pripravili slovesnost, na kateri so podelili priznanja, zahvale in odlikovanja nekaterim zaslužnim posameznikom ter blagoslovili in namenu predali nov gasilski dom, v katerega so vložili več tisoč ur lastnega dela.

»Lahko smo ponosni na naš novi gasilski dom, ki je po mojem mnenju velika pridobitev za naš kraj in širšo okolico,« je na slovesnosti v svojem govoru dejal predsednik društva Igor Brajer. Stari gasilski dom je bil v Lukovku sredi vasi zgrajen leta 1952, ko so bila gasilska vozila tudi bistveno manjša. Z leti je postal premajhen za vse potrebe tamkajšnjih gasilcev, v njegovi okolici pa tudi ni prostora za vaje, zato je mladina za tekmovanja vadila kar na cesti.

Sprva so sicer razmišljali, da bi obnovili stari dom, a porodila se je tudi ideja, da bi na obrobju vasi, kjer je imela občina Trebnje zemljišče, zgradili novega. Temeljni kamen so položili leta 2014, da zgradijo nov dom pa si je zelo prizadeval tudi župan Trebnjega Alojzij Kastelic, pravi predsednik društva in dodaja, da sta jim precej pomagala tudi Gasilska zveza Trebnje in krajevna skupnost Dolenja Nemška vas.

»Preden smo začeli gradnjo, smo si pogledali nekatere novejše gasilske domove. Vse, kar smo videli dobrega, smo skušali vnesti tudi v našega,« še razlaga Brajer. Spodaj so garaže, ki so dovolj visoke za gasilska vozila, prostori za operativo, soba za poveljnika in sejna soba, stranišča in drugo, zgoraj pa je velika dvorana dvorana, v kateri bi v primeru elementarne nesreče lahko postavili 50 ležišč. Ob tem so ob objektu uredili še igrišče, kjer je dovolj prostora za gasilska tekmovanja.

Delali so v lastni režiji, da bi bila gradnja čim cenejša, saj si je v nasprotnem primeru ne bi mogli privoščiti. Na pomoč so jim priskočili tudi gasilci pobratenih društev, vaščani, prijatelji in drugi.

Predsednik Gasilske zveze Trebnje Janez Bregant meni, da je to eden najlepših domov na območju trebanjske zveze. »Res pa je, da mu bodo morali vdahniti še življenje, da se bodo notri dogajale tudi druge prireditve, ne samo gasilske,« dodaja.

Lukovek sicer trenutno združuje okrog 120 članov in članic, od tega je približno 30 operativnih, poleg Lukovka pa tukajšnji PGD pokriva še vasi Jezero, Dobravo, Češnjevek, Rihpovec, Lipnik, Gradišče in Zavrh.

Besedilo in fotografije: R. N.

