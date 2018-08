Žagar še sedemnajstič zapored najboljši, Ivačič slovenski podprvak

5.8.2018 | 13:30

Najboljši v DP: Ivačič, Žagar, Skorja

Matej Žagar

Finale, od leve: Pavlic, Škorja, Ivačič, Žagar

Skupinska

Lendava - S tretjo, finalno preizkušnjo se je v Petišovcih pri Lendavi končalo letošnje državno prvenstvo posameznikov v speedwayu. Po pričakovanjih se je na najvišjo stopničko brez izgubljene točke povzpel Matej Žagar, član AMTK Ljubljana, ki si je s tem na ovalu, kjer je pričel svojo kariero, privozil že sedemnajsti zaporedni naslov najboljšega v Sloveniji. Drugo mesto si je v finalni vožnji priboril Hrvat Jurica Pavlic, tretjega pa član AMD Krško Matic Ivačič. Slednji je s tem prvič v karieri postal slovenski podprvak, tretje mesto v prvenstvu pa si bo pod letošnjo sezono zabeležil najboljši slovenski mladinec in Žagarjev klubski kolega, Nick Škorja. Na tokratni dirki ni blestel, saj se je komaj prebil v veliki finale, kjer pa je v cilj privozil na nehvaležnem četrtem mestu.

Izvrstno organizirano dirko je spremljalo dobrih tisoč gledalcev, ki so videli borbeno dirko, popestreno z vozniki iz kar osmih držav. Najbolj zanimivo ime med tujci je bil seveda Pavlic, ki pa je že v prvem nastopu moral priznati premoč izjemno razpoloženemu Ivačiču. Ta je v rednem delu dirke klonil le proti Žagarju, v finalu pa le moral priznati premoč Pavlica, ki je s tem razveselil tudi številne hrvaške navijače.

Prireditev je minila tudi v znamenju 40-letnice našega sicer najmlajšega speedway kluba v Sloveniji.

»To je bila tekmovalno, organizacijsko in po zadovoljstvu gledalcev zagotovo ena najboljših dirk v tem zadnjem desetletju,« sta po dirki soglasno komentirala predsednik Andrej Matjašec in podpredsednik kluba Speedway Team Lendava, sicer tudi vodja komisije za speedway pri AMZS. Uradna predstavitev voznikov je tako vključevala tudi pozdrav in zahvalo osmim brigadirjem, ki so v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja v mladinski brigadi pomagali ob gradnji stadiona.

Tekmovalno je potrebno omeniti, da se je Žagar moral na zadnji dirki kar pošteno potruditi, da je ostal nepremagan. Tako je Poljaka Marcela Kajzerja premagal šele po treh krogih boja, prav tako pa je z drznim prehitevanjem po notranji strani zavoja šele v tretjem krogu šel pred Škorjo. Ta je sicer po tem manevru zdrsnil v zaščitne ograje, a kasneje nadaljeval s tekmovanjem.

»Vedno znova, pa čeprav že sedemnajstič, mi naslov slovenskega prvaka pomeni več, kot si verjetno misli marsikdo, ko pogleda na skupne rezultate zadnjih sedemnajstih let. Seveda imata tudi Lendava in tukajšnji oval, na katerem je od začetka vozil tudi moj oče Franc, sam pa tukaj tudi pogosto treniram, pri meni prav posebno mesto. Tako kot tokratna sezona, ko mi je uspelo priti do nove zvezdice brez ene same izgubljene točke. Upam, da bo to tudi dobra priprava na novo dirko serije Speedway GP, ki me čaka naslednjo soboto na Švedskem,« pa nam je po dirki povedal vidno dobro razpoloženi Žagar.

V Petišovcih se letos obeta še ena klubska dirka, ki bo predvidoma v septembru, točen datum zaradi drugih zadolžitev naših voznikov na dirkah po Evropi, še ni določen.

Rezultati:

1. Matej Žagar (AMTK Ljubljana) 15+3, 2. Jurica Pavlic (Hrv) 13+2, 3. Matic Ivačič (AMD Krško) 14+1, 4. Nick Škorja (AMTK Ljubljana) 10+0, 5. Marcel Kajzer (Pol) 10, …, 8. Denis Štojs 8, 16. Jernej Hriberšek (oba AMD Krško) 0,…

Borut Cvetko / mediaspeed.net