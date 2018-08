Po piku čebele padel v anafilaktični šok; zbil peško

5.8.2018 | 18:05

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Danes ob 12.52 je v Zagradcu na območju občine Ivančna Gorica občan po piku čebele padel v anafilaktični šok (to je huda alergijska reakcija). Gasilci PGD Zagradec so zavarovali kraj dogodka in obolelemu kot prvi posredovalci nudili pomoč z AED do prihoda reševalcev NMP Ljubljana.

Ob 17.27 je na Belokranjski cesti v Novem mestu osebno vozilo zbilo peško. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano peško odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

J. A.