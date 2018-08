Med prehitevanjem zadel traktor in ga zvrnil

6.8.2018 | 07:00

Prometna nesreča v Velikih Lesah (Foto: D. S., arhiv PGD Stična)

Sinoči ob 21.20 uri je na magistralni cesti skozi naselje Velike Lese v občini Ivančna Gorica osebni avto med prehitevanjem zadel traktor in ga zvrnil. Gasilci GB Ljubljana in PGD Stična so z vitlom povlekli traktor na kolesa. Lažje poškodovanega voznika osebnega vozila so reševalci oskrbeli in prepeljali v bolnišnico. Delavci Cestnega podjetja Novo mesto so cesto očistili.

Zvečer dvakrat gorelo

Ob 19.16 je v bližini naselja Gorenje Skopice, občina Brežice, zagorelo na divjem odlagališču odpadnih gum in plastike. Gasilci PGD Skopice so požar pogasili in omejili širjenje v naravo.

Ob 22.28 je v naselju Hrastje pri Cerkljah, občina Brežice, zagorelo v naravi. Gorel je odpadni material. Gasilci PGD Cerklje ob Krki in PGD Pirošica so pogasili požar na površini približno dvajset kvadratnih metrov in preprečili njegovo širjenje v naravo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7.15 do 7.45 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PIONIR CEGELNICA,

- od 10.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KODELJEV HRIB.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7.30 do 10.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KNEŽJA VAS,

- od 10.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽELEZNO.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8.00 do 13.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. ZILJE, TP GOR. ZILJE, TP MALO ZAPUDJE, TP ZAPOTJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.