Po 15 letih se še niso naveličali pasulja, ampak je vse bolj priljubljen

6.8.2018 | 09:25

Zmagovalca

Ekipa Big Berryja je bila mednarodna.

Griblje - Podjetje Pezdirc je včeraj popoldne pripravilo v sodelovanju s Turističnim društvom Griblje in Društvom kmečkih žena Griblje že 15. tekmovanje v kuhanju pasulja. V kuharskih veščinah se je pomerilo 13 ekip, tekmovanje pa je bilo mednarodno, saj sta prišla tudi tekmovalca s Pake onkraj Kolpe, v dveh ekipah Big Berryja pa so bili tekmovalci iz Španije, Madžarske, Bolgarije in Finske.

Najbolje se je po mnenju ocenjevalca Matjaža Cotiča odrezala ekipa Banda PP, v kateri sta bila Jože Pezdirc s Krasinca in Dragica Piškurič iz Gribelj. Druga in tretja pa sta bili ekipi Športno turističnega društva Poljane iz Poljan pri Mirni Peči, od koder so sicer prišle tri ekipe. V drugi najboljši ekipi sta kuhala Marija in Drago Saje, v tretji pa Ana Zupan in Drago Retelj.

Znova se je pokazalo, da je pasulj še kako priljubljena jed. 70 litrov pasulja, ki so si ga ljudje lahko kupili za kosilo, je pošlo v treh urah, prav tako pa je šlo za med še približno toliko pasulja, ki so ga skuhali tekmovalci.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

