Navdih likovnega ustvarjanja je bila Machova učna pot

6.8.2018 | 10:50

Likovna razstava v naravnem okolju je številne obiskovalce navdušila.

Veliki Slatnik - Društvo Machova dediščina pod Gorjanci je včeraj popoldne na sotočju treh studencev pri Velikem Slatniku pripravilo zanimiv kulturni dogodek - priložnostno razstavo ustvarjalcev likovne sekcije Društva upokojencev Novo mesto Jutro, svoje literarno ustvarjanje pa so predstavili tudi člani literarne sekcije Snovanja: Marjan Hren, Anica Mušič, Nace Mrvar, Stane Cerar in Ivan Hrovatič. Dogodek so sicer načrtovali ob noči metuljev, a je žal zaradi slabih vremenskih razmer tokrat niso mogli uresničiti.

Zdravko Červ

Kot je povedal pobudnik ustanovitve štiri leta delujočega društva in njegov predsednik Marjan Hren, so razstavo pripravili ob evropskem letu kulturne dediščine. V prijetnem naravnem okolju je bilo tako na ogled okrog šestdeset slik članov sekcije Jutro, ki jo vodi Zdravko Červ, a kot je dejal, to še zdaleč niso vsa nastala dela.

Pekli so bramborak.

Prevladujejo slike v tehniki akril, nekaj je tudi akvarelov. Slikarji, ki že od leta 2016 sodelujejo z društvom, v Velikem Slatniku ustvarjajo ob četrtkih in prav motive z Machove učne poti je bilo najti na razstavljenih umetninah. »Veseli smo, da ustvarjamo na tako čudoviti lokaciji, sredi krasne pokrajine. Nemalokrat nas obiščejo tudi otroci iz vasi, ki radi poprimejo za čopič,« je dejal Červ.

Marjan Hren (na desni), spredaj literati iz sekcije Snovanja DU Novo mesto, zadaj pevski zbor slatenskih upokojencev.

Članov sekcije je sicer okrog 30, a aktivnih je okrog dvajset. Tokrat so se predstavili: Irena Artač, Darko Blažič, Zdravko Červ, Marinka Fabijan, Andreja Fifold, Ivo Herič, Milka Kastelic, Nevenka Gošnik, Tomaž Kocuvan, Ludvik Mežan, Marija Prah, Jelka Predovič, Stane Rahne, Franc Urbančič, ter mladi umetnici iz vasi: Kiara in Zoja Blažič.

Veselo vzdušje ob muzikantih ni bilo vprašanje.

Predsednik Društva Machova dediščina pod Gorjanci Marjan Hren je v nagovoru številnim zbranim predstavil aktivnosti društva, ki se trudi s predstavljanjem dediščine Ernsta Macha, avstrijskega fizika in filozofa, znanstvenika, ki je tesno povezan z našimi kraji, saj se je njegova družina v času njegovega študija preselila na Veliki Slatnik, kjer je tudi grob njegovih staršev, njegov oče pa je na novomeškem pustil močan pečat. Društvo je od nastanka uredilo Machovo učno pot, izšel je tudi zbornik Marjana Hrena Slatenska dolina in Machova dediščina pod Gorjanci.

Manjkala ni niti torta.

Kot je povedal, so Machovo kulturno dediščino nedavno predstavili skupini 45 obiskovalcev iz petih evropskih držav, veseli pa so tudi, da lastnik Machove graščine Metod Jerman zagnano, s svojimi sredstvi, restavrira graščinski hlev, ki bo kmalu na ogled.

Pred dnevi je na sotočju, za katerega so nedavno pridobili brezplačno najemno pogodbo, zaživela vodna hišica, dobili so električni tok, kar gredo zasluge mnogim pridnim članom društva, zlasti pa predsedniku KS Veliki Slatnik Tomažu Smoliču. Za vzorno sodelovanje se je Hren zahvalil tudi Mestni občini Novo mesto.

Dogodek, ki ga je povezovala Vida Zupančič Yebuach, so popestrili pevci Društva upokojencev Mali Slatnik, ter domači harmonikarji. Zbrana druščina se je še rada zamudila na sotočju, saj je bilo druženje ob lepi slovenski pesmi ter ob dobrotah, ki so jih pripravili člani društva - manjkala nista niti njihov znameniti bramborak ter posebna torta, okrašena z metuljički - zelo prijetno.

Besedilo in foto: L. Markelj

