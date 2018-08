Častni občan Franc Martinčič

6.8.2018 | 15:00

Franc Martinčič (na levi) skupaj s sinom Jernejevem, letošnjim kraljem cvička.

Šentjernej - Ob letošnjem Jernejevem se bodo tudi letos spomnili zaslužnih občanov in društev, ki pa jih bo tokrat manj kot leta nazaj. Na razpis občine sta prispela le dva predloga, ki ju je na zadnji seji potrdil tudi občinski svet.

Nov častni občan bo na predlog svetniške skupine SLS postal priznani vinar in trsničar Franc Martinčič iz Šmalčje vasi, PGD Dolenja Stara vas pa bo za 70 let delovanja prejela spominsko plaketo Šentjerneja - predlagatelj je Občina Šentjernej. Občinskega nagrajenca letos ne bo, prejemniki županovih priznanj pa bodo znani pozneje.

Gasilci PGD Dolenja Stara vas so ob jubileju prenovili gasilski dom.

Franc Martinčič si naziv častnega občana zaslužil, ker je s svojim delovanjem na področju trsničarstva in vinogradništva bistveno pripomogel k izboljšanja stanja vinogradništva in dobrih šentjernejskih vin. A aktiven ni bil le na kmetijskem področju in v svoji stroki, ampak tudi v družbenopolitičnem življenju - deloval je v krajevni skupnosti Šentjernej, si prizadeval za ohranitev šentjernejskega sejma, bil ustanovni član Društva vinogradnikov Dolenjske (predhodnice današnje Zveze društev vinogradnikov Dolenjske), sodeloval je pri ustanovitvi Društva vinogradnikov Šentjernej ter bil eden najbolj zaslužnih pri izvedbi cvičkarije v Šentjerneju pred štirimi desetletji. Vedno se je boril za pravice kmetov. Martinčič ni izostal tudi pri delu v domači župniji in preko pol stoletja je prepeval v pevskem zbor sv. Jerneja v Šentjerneju.

PGD Dolenja Stara vas je v 70-letni zgodovini dokazalo svojo skrb za pomoč ljudem v stiskah in nesrečah. Gasilci so z veliko prostovoljnega dela in truda zgradili lep gasilski dom, ki je zdaj temeljito obnovljen, in središče družabnega življenja, vseskozi so skrbeli za sodobno opremo, izobraževanje in podmladek. Tudi na tekmovanjih je društvo, ki šteje okrog sto gasilcev in ga zdaj vodi Gašper Frančič, zelo uspešno. S pomočjo občine vsako leto zagnano organizirajo prireditev Štefan dan.

Besedilo in foto: L. Markelj