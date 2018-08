25 let prepevajo sebi in drugim v veselje

Zbor na nedavnem nastopu ob Knobhelarjevem v Škocjanu.

Dobrava pri Škocjanu - Cerkveni mešani pevski zbor Dobrava, ki deluje že od leta 1993 in je del KD dr. Ignacija Knobleharja Škocjan, je nedavno z jubilejnim koncertom obeležil četrt stoletja delovanja.

Kot pravi umetniška vodja zbora Fani Martinčič, ki zasedbo vodi od vsega začetka, so bili veseli dobrega obiska. Sami so se predstavili tako s cerkvenimi kot ljudskimi pesmimi, zapeli pa so tudi znano arijo Pesem sužnjev iz Verdijeve opere Nabucco. Sicer pa so na dogodek, ki so ga pripravili v cerkvi sv. Nikolaja na Otoku, povabili tudi glasbene goste, ki so popestrili praznovanje.

Zbor se že od vsega začetka najbolj posveča cerkvenemu petju, saj je nastal prav zaradi potreb petja pri maši na tej škocjanski podružnici. A repertoar so širili, o čemer priča tudi njihova zgoščenka, ki so jo izdali ob dvajsetletnici delovanja zbora. Danes jim ni problem zapeti pesem za vsako priložnost. Pevci - trenutno jih je okrog 15 - prihajajo v glavnem iz škocjanske občine, nekaj še iz okolice. V glavnem so ljubiteljski, večina pa jih je zboru zvestih od vsega začetka. Prepevajo štiriglasno. Vaje imajo kar pri zborovodkinji doma.

Na leto naštejejo okrog dvanajst nastopov - nikoli ne umanjkajo pri organizaciji letnega koncerta, sicer pa radi popestrijo dogodke v domači občini in drugod, če jih povabijo. Letos so spet nastopili na reviji cerkvenih pevskih zborov leskovške dekanije v Cerkljah ob Krki, kar je za zbor zelo koristno. Kot pravi Martinčičeva, je dobrodošlo, da se srečajo s sorodnimi pevskimi zbori, zato bodo na teh revijah vztrajali.

