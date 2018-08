Izsilila ga je in pristala v bolnici; padel s traktorja; skozi naselje 120 km/h

6.8.2018 | 13:40

Voznik lexusa je v naselju vozil 120 km/h. (Foto: PU Novo mesto)

Na Belokranjski cesti v Novem mestu je v petek dopoldne 54-letna voznica avtomobila zaradi izsiljevanja prednosti trčila v avtomobil, ki ga je vozil 44-letni voznik. Huje poškodovano voznico so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Pijan trčil v avtodom

Policisti so bili v petek okoli 15. ure obveščeni o prometni nesreči pri Dolnji Težki Vodi. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 35-letni voznik osebnega avtomobila zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v avtodom, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 43-letni državljan Nemčije. Povzročitelj, ki se je v nesreči huje poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,89 miligrama alkohola. Policisti so mu odvzeli vozniško dovoljenje, okoliščine nesreče pa še preiskujejo.

Voznik padel s traktorja

Že zjutraj smo poročali o prometni nesreči v Velikih Lesah, zdaj so poročilo o dogodku poslali tudi s PU Ljubljana. Policisti so ugotovili, da je voznik osebnega vozila vozil po regionalni cesti od Zagradca proti Krki in zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo trčil v priključek, nameščen na traktor, ki ga je voznik vozil v isti smeri. Pri trčenju se je traktor prevrnil, voznik pa je padel s traktorja. Povzročitelja so z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana, voznik traktorja pa po podatkih policije naj ne bi bil poškodovan.

Šofer pijan, potnik pa se je spravil na policiste

Brežiški policisti so v soboto zvečer med kontrolo prometa opazili voznika avtomobila, ki je vijugal po vozišču in večkrat prevozil krožno križišče. Zapeljali so za njim in ga ustavili v Bukošku. Med postopkom so ugotovili, da je 38-letni voznik pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,89 miligramav alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. O vožnji pod vplivom alkohola bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Med postopkom se je 41-letni potnik nedostojno vedel do policistov in se kljub ukazom ni pomiril, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

V naselju prekoračil hitrost za 70 km/h

Policisti Policijske postaje Dolenjske Toplice so v petek zvečer izvajali meritve hitrosti v naselju Srebrniče, kjer velja omejitev hitrosti 50 km/h. Nekaj pred 23. uro so vozniku avtomobila znamke Lexus izmerili hitrost 120 km/h. 21-letnega voznika so izsledili v okolici Straže, mu odvzeli vozniško dovoljenje, o nevarnem ravnanju voznika kršitelja pa bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Akcija Hitrost

"Lani in letos je na cestah na območju Policijske uprave Novo mesto v 18 prometnih nesrečah s smrtnim izidom umrlo 19 ljudi. Neprilagojena hitrost ostaja med najpogostejšimi vzroki najhujših prometnih nesreč, saj je bila vzrok za kar 11 prometnih nesreč, v katerih je umrlo 12 ljudi. Do 12. avgusta bomo v okviru vseevropske akcije Hitrost poostreno preverjali ali vozniki upoštevajo omejitve hitrosti," je sporočila Alenka Drenik s PU Novo mesto.

Prijeli tatu

Policiste PP Novo mesto je v petek popoldne občan opozoril na sumljivo osebo, ki naj bi v Prečni okradla starejšega moškega. Takoj so se odzvali in na podlagi opisa vozila moškega izsledili v Novem mestu. Ugotovili so, da je 34-letni osumljenec vstopil v odklenjeno hišo, kjer živi oškodovanec in je takrat počival. Pregledal je prostore in našel ter ukradel njegove prihranke. Policisti so osumljencu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja tatvine.

Izginil denar

Na Glavnem trgu v Novem mestu je v noči na petek nekdo vlomil v dve prodajalni in odnesel blagajni z menjalnim denarjem.

Izkoristil njihov dopust

V Dolenjem Leskovcu je neznanec izkoristil odsotnost oškodovancev, ki so bili na dopustu, in iz stanovanjske hišeukradel nakit. Lastnike je oškodoval za 3.000 evrov, okoliščine kaznivega dejanja pa policisti še preiskujejo.

Odpeljali računalnika, denar in celo avto

V okolici Grosupljega so neznanci vlomili v hišo, od koder so poleg dveh prenosnih računalnikov in denarja ter cigaret in piva, ukradli še osebno vozilo Renault megane, modre barve, letnik 2006

Prijeli 34 tujcev

Policisti so od petka do danes pri opravljanju nalog varovanja državne meje na območju Bele krajine izsledili in prijeli 34 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

J. A.