Meter in pol velik gož v Tuševi garaži

6.8.2018 | 18:25

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 11.49 je v ulici Topliška cesta v Novem mestu v garažo objekta Planet Tuš prilezel 1,5 metra velik gož. Gasilci GRC Novo mesto so kačo ujeli in jo odnesli nazaj v naravo.

Dim iz osebnega avta

Danes popoldne ob 16.10 se je na bencinskem servisu na Cesti XV brigade v Metliki vil dim iz osebnega vozila. Pred prihodom gasilcev PGD Metlika je voznik odklopil varovalke. Gasilci so odklopili akumulator in vozilo pregledali s termo kamero. Do požara ni prišlo.

Oljni madeži na cesti

Danes ob 16.40 je na Šukljetovi ulici v Novem mestu voznik z osebnim vozilom poškodoval dno motorja iz katerega je izteklo motorno olje. Gasilci GRC Novo mesto so oljni madež na cestišču, na površini okoli 50 kvadratnih metrih, počistili.

Gasilci vozili vodo

Gasilci Poklicne gasilske enote Krško so porabnikom v naselju Straža pri Raki, občina Krško, pripeljali 5 kubičnih metrov pitne vode.

L. M.