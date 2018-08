Prenova velodroma se nadaljuje

6.8.2018 | 19:00

Podpis pogodbe na rotovžu.

Novo mesto - Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je pred dnevi na rotovžu s podjetjem Cimermanstvo Irner podpisal pogodbo za prenovo lesenega dela kolesarske steze Olimpijsko vadbenega centra Češča vas. Vrednost pogodbe je slabih 500 tisoč evrov, dela pa bodo končana predvidoma do sredine oktobra.

Kot pravijo na MoNm, se s podpisom pogodbe nadaljuje nadgradnja objekta, na katerem bo predvidoma ta mesec dokončano pokritje, poteka tudi gradnja podkonstrukcije in atletske steze. Objekt bo v celoti dokončan predvidoma do konca novembra, ko bodo pridobljena tudi vsa potrebna dovoljenja za obratovanje objekta na kolesarski in atletski stezi.

Vadbeni center bo imel 200-metrsko štiristezno atletsko krožno progo, osem 60-metrskih sprinterskih stez, progo za skok v daljino, za skok v višino, skakališče za skok ob palici in metališče za suvanje krogle.

L. M.