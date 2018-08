Krčani znova igrali neodločeno

7.8.2018 | 08:00

Nogometaši Krškega so bili včeraj blizu prve zmage v letošnji sezoni. (Foto: Grega Wernig/m24.si)

Nogometaši Krškega so osvojili še drugo točko v letošnji sezoni. Včeraj so na gostovanju pri velenjskem Rudarju, ki je v prvih dveh krogih državnega prvenstva dvakrat izgubil, igrali neodločeno 1:1.

Posavci so bili v prvem polčasu boljši nasprotnik, kar so uspeli kronati z zadetkom Marca Da Silve v 24. minuti, ko je zadel s prostega strela z roba kazenskega prostora. Dobrih deset minut zatem je le malo manjkalo, da bi se Krčani veselili vodstva že z 2:0, a je Luka Volarič s kakšnih petnajstih metrov zadel vratnico. Rudar je izenačil po desetih minutah igre v drugem delu srečanja, ko je z glavo zadel Milan Tučić. Nogometaši Krškega so si do konca priigrali še nekaj lepih priložnosti, a mreže Rudarja niso uspeli zatresti.

Izidi, 3. krog Prve lige Telekom Slovenije:

Aluminij - Maribor 2:5 (0:1)

Mura - Domžale 5:1 (2:0)

Olimpija - Celje 2:2 (2:1)

Rudar Velenje - Krško 1:1 (0:1)

Gorica - Triglav Kranj 1:1 (1:0)

- lestvica:

1. Maribor 3 2 1 0 10:2 7

2. Aluminij 3 2 0 1 7:7 6

3. Domžale 3 2 0 1 6:6 6

4. Mura 3 1 2 0 6:2 5

5. Gorica 3 1 2 0 5:3 5

6. Celje 3 0 2 1 5:6 2

7. Triglav 3 0 2 1 3:5 2

8. Olimpija 3 0 2 1 2:4 2

9. Krško 3 0 2 1 1:3 2

10. Rudar 3 0 1 2 2:9 1

R, N,