Ponoči zagorelo v zbirnem centru za odlaganje komunalnih odpadkov

7.8.2018 | 06:55

Minulo noč ob 0.32 uri je v naselju Hudeje, občina Trebnje, zagorelo v zbirnem centru za odlaganje komunalnih odpadkov. Požar, ki je zajel približno 400 kubičnih metrov mešanih komunalnih odpadkov in embalaže, so pogasili gasilci PGD Trebnje, Velika Loka, Šentlovrenc, Ponikve, Lukovek, Čatež pod Zaplazom in Račje selo. Delavci Komunale Trebnje so z dvema bagroma nudili pomoč pri prekopavanju in odstranjevanju gorečih odpadkov. Gasilci PGD Račje selo so do jutranjih ur ostali na gasilski straži.

Prometni nesreči

Sinoči ob 21.41 je na avtocesti med priključkoma Dobruška vas-Smednik, občina Škocjan, voznik z osebnim vozilom trčil v odbojno ograjo in se prevrnil. Gasilci GRC Novo mesto in PGE Krško so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator na vozilu. V nesreči ni bilo poškodovanih oseb.

Ob 19.57 sta na cesti Bukošek-Župelevec, občina Brežice, trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, očistili cestišče z vpojnimi sredstvi in nudili pomoč policiji. Reševalci NMP Brežice so poškodovano osebo na kraju oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Odstranili sršenja gnezda

Ob 19.34 so gasilci PGE Krško v Gasilski ulici v Krškem s tehnično intervencijo odstranili sršenje gnezdo iz stanovanjskega objekta.

Ob 20.03 so v Bukovšku, občina Brežice, gasilci PGD Obrežje sršenje gnezdo odstranili iz stanovanjskega objekta.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 7.30 do 9.30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REGRČA VAS.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8.00 do 13.30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. ZILJE, TP DOL. ZILJE, TP MALO ZAPUDJE, TP ZAPOTJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. NEMŠKA VAS-ŠOLA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10.00 do 12.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA PRI DRAŠIČIH, izvod Brinc.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Cerina izvod Dvorce Kabelsko med 8:00 in 11:00 uro; na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Vojsko, Železno, Železno Podole, Železno vas, Gorjane in Podsreda grad prekinitev med 8:00 in 14:00 uro; na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju TP Zgornja Sušica izvod proti Brežicam med 9:00 in 13:00 uro.

M. K.