FOTO: Požar v zbirnem centru ni posebej vplival na okolje; danes normalno poslujejo

7.8.2018 | 09:05

Okoli polnoči je gorelo na Globokem (Foto: Komunala Trebnje)

Trebnje - V zvezi s požarom na zbirnem centru Globoko iz Komunale Trebnje sporočajo, da je okoli polnoči na mestu, kjer prekladajo odpadke, gorela odložena mešana embalaža. Vzrok pa še ni znan.

»O dogodku sta bila obveščena Regijski center za obveščanje Novo mesto in Inšpektorat RS za okolje RS. Okoliški prostovoljni gasilci so požar hitro pogasili. Do jutra so delavci komunale celoten kup embalaže z delovnim strojem premetali, pri čemer so gasilci tleče odpadke ves čas polivali z vodo.

Ocenjujemo, da zaradi požara posebnih vplivov na okolje ni bilo. Zbirni center Globoko bo danes deloval nemoteno,« so zapisali na spletni strani trebanjske komunale.

Sicer je v zadnjih mesecih to že drugi požar v tem zbirnem centru. Direktor trebanjskega komunalnega podjetja Stanko Tomšič je za Dolenjski list povedal, da je direktor že sedem let, do letos nikoli ni gorelo v njihovem zbirnem centru, v zadnjih treh mesecih pa že dvakrat.

"Oba požara sta bila ponoči. Ocenjujem, da je bil ta požar lahko podtaknjen. Moram pohvaliti gasilce, ki so profesionalno odreagirali, v 10 minutah je bilo pogašeno, je pa bilo potem treba premetati in pogasiti še tleče odpadke," je rekel Tomšič in dodal, da posebne škode ni bilo, sicer pa bodo po tem dogodku v zbirnem centru namestili še dodatne kamere.

Dodano ob 9.25

S PU Novo mesto so sporočili, da njihove prve ugotovitve in zbrana obvestila kažejo, da je prišlo do samovžiga.

J. A.