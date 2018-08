Nakazali pomoč za škodo po lanskoletni suši

7.8.2018 | 10:00

Suša (Foto: L. Markelj, arhiv DL)

Ljubljana, Krško, Sevnica - Agencija za kmetijske trge je 30. julija, 1. avgusta in včeraj iz proračunskih rezerv izplačala večino od 7 milijonov evrov pomoči po lanskoletni suši. Med najbolj prizadetimi občinami v lanskoletni sušni sezoni sta bili tudi krška in sevniška.

Po končni oceni je neposredna škoda v tekoči kmetijski proizvodnji znašala skupno 65,2 milijona evrov. Oškodovanci so kar v 156 občinah vložili več kot 15 tisoč vlog za skupaj 140 tisoč hektarov kmetijskih površin.

V najbolj prizadetih občinah Žalec in Kidričevo je bilo po več kot 2,2 milijona evrov škode, sledili pa sta občini Krško in Sevnica, obe s po več kot 1,8 milijona evrov škode.

Suša je sicer prizadela skupno 48 tisoč ha žit in poljščin, 891 ha zelenjadnic, 763 ha sadovnjakov, 89 tisoč ha travinja, tisoč ha hmelja in 1.680 ha vinogradov.

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je te dni izplačala 11.243 upravičencem skoraj 7 milijonov evrov pomoči, nekaj upravičencev pa na izplačila zaradi zahtevnosti obravnave še čaka. 3.668 vlagateljem je agencija izdala negativne odločbe, ker ne dosegajo praga 30-odstotne škode na celotnem kmetijskem gospodarstvu ali pa so izplačila manjša od 100 evrov.

Kot so sporočili s kmetijskega ministrstva, je agencija aprila in maja izplačala že tudi glavnino pomoči za škodo po lanskoletni pozebi, in sicer 1.299 upravičencem v skupni višini 5,7 evrov.

B. D. G.