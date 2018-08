Krka začela s pripravami; manjkata Cinac in Marinelli

7.8.2018 | 12:05

Povratniki v Novo mesto: Jure Balažić, Jure Lalić in Luka Lapornik

Novomeški košarkarji so danes dopoldan trenirali v športni dvorani Leona Štuklja.

Trener Simon Petrov je zadovoljen, da so uspeli zadržati jedro ekipe od minule sezone.

Čeprav so začetni treningi naporni, dobre volje ne manjka.

Novo mesto - Novomeški košarkarji Krke so včeraj začeli priprave na novo sezono, v kateri bodo znova zaigrali tudi v prvi jadranski ligi, kamor so se uvrstili po zmagoslavju na zaključnem turnirju četverice v drugi regionalni ligi, ki so jo ustanovili lani.

Vodstvu kluba je uspelo zadržati večino nosilcev igre v lanski sezoni, saj so sodelovanje med drugim podaljšali tudi Paolo Marinelli, Domen Bratož, Dino Cinac, Dalibor Đapa in Marko Jošilo, ki je bil statistično najkoristnejši igralec. Ostali pa so brez obeh reprezentantov Žige Dimca in Saše Zagorca, odšel je tudi Maj Kovačevič, medtem ko se bo Matic Šiška po poškodbi kolena posvetil študiju. Vrzel, ki je nastala, so zapolnili s prihodom treh izkušenih košarkarjev, domačina Jureta Balažiča, Jureta Lalića in Luke Lapornika, ki so pred leti že navduševali dolenjske ljubitelje košarke. V klubu so prepričani, da bodo ti pripomogli k uresničitvi ciljev, ki so si jih zadali pred sezono, to so uvrstitev v zgornjo polovico jadranske lige, na domačem parketu pa uvrstitev v finale državnega prvenstva in pokalnega tekmovanja ter osvojitev vsaj enega naslova.

Na prvem uradnem treningu so se zbrali skoraj vsi igralci prve ekipe, manjkala sta le Cinac in Marinelli, ki se mudita na pripravah s hrvaško reprezentanco. Ločeno od ekipi je treniral Žiga Fifolt, ki ima je rahlo poškodovan. Domači trener Simon Petrov je zadovoljen, da so po lanski sezoni zadržali jedro ekipe. »Fantje so si priborili ligo ABA in dokazali so, da so sposobni igrati na takšni ravni,« dodaja. Večina jih je navajena na njegov način dela in se med seboj že dobro poznajo, zato ne pričakujejo toliko težav na začetku sezone z uigravanjem ekipe kot lani, kar bo prednost.

Ker bo sezona dolga in naporna, bodo zlasti v slovenski ligi precej več priložnosti dobili nekateri mlajši košarkarji, na njih pa bo, da z dobrimi igrami upravičijo zaupanje trenerja, ki se zaveda, da bo ekipa potrebovala dolgo klop.

Državno prvenstvo se bo začelo 13. oktobra in že v uvodnem krogu bo na sporedu derbi med Krko in Olimpijo, s katero so v pretekli sezoni izgubili v finalu državnega prvenstva. Jadranska liga se bo začela dva tedna prej, Novomeščane pa v prvih štirih tekmah čakajo zahtevni obračuni, saj se bodo najprej pomerili s črnogorskima ekipama Budućnostjo in Mornarjem, nato pa še s srbskima moštvoma Crveno zvezdo in Partizanom. Lani je v jadranski ligi zmagala Budućnost, ki je v finalu premagala Crveno zvezdo. »Takoj na začetku bomo videli, kje smo,« pravi Petrov o zahtevnem razporedu na začetku jadranske lige.

Košarkarje smo obiskali na današnjem dopoldanskem treningu v športni dvorani Leona Štuklja.

Besedilo in fotografije: R. N.

