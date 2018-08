Na Mirni trčila potniški vlak in tovorno vozilo

7.8.2018 | 13:00

Na Mirni sta včeraj trčila potniški vlak in tovorno vozilo. K sreči poškodovanih ni bilo. (Foto: PP Trebnje)

Trebanjski policisti so bili včeraj dopoldne okoli 8.30 obveščeni o prometni nesreči na Mirni. Ugotovili so, da je do trčenja vlaka in tovornega vozila prišlo, ko je 33-letni voznik tovornega vozila zapeljal na prehod ceste čez železniško progo v trenutku, ko je iz trebanjske smeri pripeljal vlak. Na potniškem vlaku je bilo pet potnikov in v nesreči ni bil nihče poškodovan. Policisti bodo 33-letnemu vozniku tovornega vozila izdali plačilni nalog zaradi kršitve cestno prometnih predpisov.

Zakon o pravilih cestnega prometa v 40. členu določa, da se mora udeleženec cestnega prometa ustaviti pred prehodom čez železniško progo. Na nezavarovanem prehodu pa se mora ustaviti tudi, ko se prehodu približuje vlak, čeprav udeleženec cestnega prometa na to ni posebej opozorjen. Progo sme prečkati šele, ki se prepriča, da se prehodu ne približuje vlak.

Voznik mopeda pod vplivom alkohola

Včeraj nekaj pred 14. uro so bili policisti Policijske postaje Trebnje obveščeni o padcu mopedista v kraju Češnjevek. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je 65-letni voznik mopeda izgubil oblast nad vozilom, padel in obležal na cesti. Reševalci so ga odpeljali v bolnišnico, kjer so mu oskrbeli lažje poškodbe. Policisti so še ugotovili, da je mopedist vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,87 miligramov alkohola. Vozil je neregistriran in nezavarovan moped, med vožnjo pa ni uporabljal zaščitne čelade. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prijeli 16 ilegalcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Policijske postaje Črnomelj izsledili in prijeli 16 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z državljani Maroka, Pakistana, Alžirije in Irana še niso zaključeni.

