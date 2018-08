Veronika Cukrov: Trumpova delitev sveta

7.8.2018 | 14:50

Veronika Cukrov (Foto: osebni arhiv)

Uspešni ste na številnih področjih; ste pravnica in publicistka, ukvarjate se z dobrodelnostjo. V časniku Delo, prilogi Svet Kapitala, je odmevala vaša kolumna z naslovom »Trgovinske vojne so dobre in z lahkoto se jih zmaga« (Donald Trump).

Kakšno je vaše mnenje o Trumpu in o realizaciji njegovih groženj s trgovinskimi vojnami?

Že ko je Donald Trump kandidiral na volitvah, je poudaril, da bo imela Amerika po novem prednost pred drugimi državami (America first). Z uvedbo carin ter pomanjkljivimi diplomatskimi odnosi je Trump dokazal, da namerava trdno stati za svojim predvolilnim geslom. Osebno menim, da se Trump morda premalo posveča perečim problemom ZDA, denimo epidemiji opioidov, pretiranemu zunanjepolitičnemu intervencionizmu ter splošnemu povezovanju tega zelo razdeljenega ljudstva.

Na kakšen način sicer Trump opravičuje svoja ravnanja glede trgovinskih vojn?

Po mojem mnenju gre v resnici za strah pred konkurenco, sploh Kitajsko, uradno pa se Trumpova administracija in sam Trump sklicujejo na nižje pravne standarde drugje; Kitajska namreč ne spoštuje prava intelektualne lastnine, niti ne varnostnih ter delovnopravnih standardov, ki veljajo v ZDA. Trump se v opravičilo svojih ravnanj pogosto sklicuje na argumente nacionalne varnosti, ki so edini, ki jih Svetovna trgovinska organizacija (STO) priznava kot legitimne za uvedbo carin, kakršne uvaja Trump. V odnosu do EU pa ZDA ne more zatrjevati tovrstnih razlogov, saj imamo za razliko od Kitajske visoke standarde prava intelektualne lastnine ter varnostnih predpisov.

Kakšen vpliv bo po vaši oceni na Slovenijo imela trgovinska vojna Trumpa z EU? Se mora Slovenija bati nerazrešenih konfliktov med ZDA in EU?

Že v finančni krizi, desetletje nazaj, se je pokazalo, kako globaliziran ter dejansko povezan je naš trg; iluzija ločenosti nam vsem zgolj škoduje, in dejstvo je, da je že vzpostavljena ranljiva ter medsebojno odvisna globalna infrastruktura, ki temelji na uvozu in izvozu surovin ter končnih izdelkov. Slovenska industrija jekla kar 10 odst. svojih izdelkov izvozi v ZDA, in 25 odst. carine na to so hud udarec tudi za naše gospodarstvo. Veliko družb, ki posluje z izdelki iz jekla, je dejalo, da bodo indirektni stroški carin zelo visoki ter negativni. Ena od predlaganih carin je tudi carina na uvoz avtomobilov v ZDA, kar bi Slovenijo zelo prizadelo, saj je v tej panogi izvozno usmerjena. Nenazadnje pa bo imel tudi rastoči nacionalizem (tudi v EU, ne zgolj v ZDA) posledice na globalne trge, ne glede na to, ali trenutne Trumpove carine obstanejo ali ne.

K. N.