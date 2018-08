Drevo na cesti; poškodoval pri rekreaciji

7.8.2018 | 18:15

Foto: arhiv DL

Danes popoldan se je ob 14.31 na Topliški cesti na Čatežu ob Savi, občina Brežice, občan poškodoval pri rekreativnih dejavnostih. Reševalci NMP Brežice so občana na kraju oskrbeli in prepeljali v UC SB Brežice, so sporočili z brežiškega regijskega centra za obveščanje.

Ob 16.09 pa se je na cesto Leskovec pri Krškem-Brezje pri Senušah, občina Krško, podrlo drevo. Oviro je s ceste odstranil dežurni pri podjetju Kostak Krško.

Kje ne bo elektrike?

Elektro Celje d.d., Distribucijska enota Krško področje nadzorništva Mokronog obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje: Selo pri Mirni, Selska gora, Srasle, Žunovec, Zaloka in Novo Zabukovje jutri med 8.15 in 14.15.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo jutri od 8.00 do 14.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVIČI, izvod Adlešič.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo jutri:

- od 9.00 do 10.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VELIKI OREHEK;

- od 11.00 do 13.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BIRČNA VAS.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo jutri od 8.00 do 14.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽ.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

R. N.