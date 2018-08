Končno kolektivna pogodba gostinstva in turizma

8.8.2018 | 08:15

ilustrativna slika (Foto: M. M.)

Ljubljana, Novo mesto, Čatež ob Savi, Metlika - Socialni partnerji v gostinstvu in turizmu bodo danes z napovedanim podpisom nove kolektivne pogodbe uredili medsebojna razmerja. Turistično-gostinska zbornica Slovenije in Združenje delodajalcev Slovenije - sekcija gostinstva in turizma ter Sindikat gostinstva in turizma so namreč po večmesečnem usklajevanju dosegli socialni sporazum.

Sindikat je prejšnji teden sicer opozoril na dejstvo, da so v panogi že tri mesece brez kolektivne pogodbe. Ko so predstavniki zaposlenih po neuspešnem zaključku pogajanj začeli s pripravo nadaljnjih aktivnosti, so z delodajalske strani sporočili, da bodo pogodbo podpisali.

Generalna sekretarka sindikata Karmen Leban je pojasnila, da se je zatikalo pri višini plačila za presežne ure, ki jih delavci ne morejo izkoristiti v obliki prostega časa. Sindikat je pristal na daljše referenčno obdobje, a je v zameno terjal dvig urne postavke s 30-odstotnega na 45-odstotni dodatek k osnovni urni postavki, v praksi to pomeni okoli 30 centov na uro več. Delodajalci tega niso želeli sprejeti.

O plačah se sicer v tokratnih pogajanjih sploh niso pogovarjali, saj so se plače delavcem v panogi dvignile že v skladu z dogovorom iz decembra lani. Sindikat se želi znova o plačah pogovarjati v septembru, ko bodo že znani prvi rezultati poletne turistične sezone. Povprečna plača v Sloveniji je sicer 1078 evrov neto, v gostinstvu pa doseže 794 evrov - z vsemi nadurami vred, je poročala STA.

Zaradi neurejenih razmer so imeli turistični ponudniki nemalo težav z zagotovitvijo delovne sile, o čemer smo nedavno, 26. julija, poročali tudi v 30. številki Dolenjskega lista:

DL: Kako dobiti več delavcev v gostinstvo in turizem?

Gostinska in turistična dejavnost letos opozarjata na pomanjkanje sezonskih delavcev in kadra nasploh. Že v začetku junija smo v enem od slovenskih medijev lahko zasledili zaskrbljenost generalne sekretarke Sindikata gostinstva in turizma Slovenije Karmen Leban o tem, kako bodo letos izpeljali turistično sezono. Dejala je, da zaposleni v tem sektorju delajo čezmerno, pa se turistična sezona še niti ni začela. Po njeni tedanji oceni primanjkuje najmanj 10.000 gostinskih in turističnih delavcev, kot razloga za kadrovsko stisko pa je navedla nizko plačo in delovni čas. Kako je s tem na našem koncu Slovenije, smo preverili pri nekaterih ponudnikih turističnih storitev.

V družbi Terme Čatež je, kot so nam sporočili, zaposlenih 433 oseb, od tega 402 osebi na lokaciji Čateža in Mokric. Poleg tega v času sezone dodatno zaposlijo še okrog 30 oseb, a bi jih, kot poudarjajo, potrebovali še več. »V Termah Čatež se v letošnjem letu srečujemo z največjo krizo pomanjkanja ustreznih kadrov, tako na področju hotelskega gospodinjstva, še posebej pa na področju gostinstva. Na trgu ni ustrezno usposobljenega kadra in tudi ni zainteresiranih, ki bi se bili pripravljeni priučiti in delati v gostinstvu,« nam je sporočila Nevenka Petan iz službe za stike z javnostjo. Dodala je še, da največ kadra prihaja iz lokalnega okolja, čeprav delavce iščejo po vsej Sloveniji.

PROGRAMI V TERMAH KRKA AKTUALNI VSE LETO

V Termah Krka, ki združujejo terme v Dolenjskih in Šmarjeških Toplicah, obmorski center Talaso Strunjan, Hotele Otočec z Gradom Otočec in igriščem za golf ter poslovni Hotel Krka v Novem mestu, je bilo na zadnji junijski dan zaposlenih 596 delavcev. »Naša ponudba zajema programe in storitve, ki so aktualni vse leto, tako o tipičnem sezonskem delu ne moremo govoriti. Nove sodelavce zaposlujemo tako na področju hotelirstva in gostinstva kot tudi na področju velnesa in zdravstva. Zaposlujemo predvsem že izkušene sodelavce, zaposlitev pa ponujamo tudi začetnikom,« so povedali v Termah Krka.

Občasno pa se tudi pri njih pojavljajo potrebe po dodatnih kadrih, in sicer predvsem poleti, v času dopustov, ob večjih prireditvah, na katerih sodelujejo kot ponudniki gostinskih storitev, ob praznikih ali počitnicah, ko so njihovo enote še bolj kot običajno zasedene z gosti in je povpraševanje po storitvah povečano. To v Termah Krka rešujejo s sodelavci, ki jih zaposlijo preko študentskega servisa. »Pri iskalcih zaposlitve v Termah Krka višina plače ni osrednje vprašanje. Večji izziv so zanje delovni pogoji, kot je npr. delo v izmenah, pri natakarjih deljeno dnevno delo, delo ob praznikih in koncih tedna, občasno tudi neenakomerno porazdeljen delovni čas, kar je sicer značilno za delo v turistični panogi. Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih v Termah Krka je nad slovenskim povprečjem v panogi. Študentske urne postavke se gibljejo od 4,73 do 6,5 evra bruto in so odvisne od znanja in usposobljenosti posameznika,« so pojasnili in pridali, da jim večino kadrov uspe najti v lokalnem okolju, postopke izbire pa vodi Krkina kadrovska služba.

V SEZONI SI POMAGAJO S ŠTUDENTSKIM DELOM

V družinskem podjetju Gostinstvo in turizem Metlika, ki vključuje Hotel Bela krajina in kamp v Podzemlju, se srečujejo s podobnimi kadrovskimi težavami kot druga podjetja v panogi. Kot nam je povedala vodja kampa Petra Pešelj, je v družbi redno zaposlenih okoli 20 ljudi, a v turistični sezoni se ta številka tudi več kot podvoji. »Imamo veliko sezonskih delavcev, vendar težko dobimo usposobljene in dobre delavce, ki bi bili pripravljen delati čez poletje. Ljudi nam primanjkuje v strežbi in kuhinji,« pove.

V sezoni si večinoma pomagajo s študentskim delom, čeprav bi raje zaposlovali, a imajo s tem težave, zato se zdaj že ozirajo preko meja. »Menim, da plačilo zdaj ni ključen faktor pomanjkanja kadra, glavni razlog je, da se je v preteklosti poklic razvrednotil. Morda tudi šolstvo ne naredi dovolj, da bi gostinske poklice drugače predstavljalo in kadre drugače usposabljalo,« pravi Pešljeva in dodaja, da se kadri oblikujejo ravno v tistem starostnem obdobju.

B. D. G., M. Ž., M. M.