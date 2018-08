Pijan in brez vozniške

8.8.2018 | 10:05

ilustrativna slika (Foto: PU Novo mesto, arhiv DL)

Črnomaljski policisti so sinoči nekaj po 19. uri med kontrolo prometa v Črnomlju ustavili voznika mercedesa. Med postopkom so ugotovili, da 24-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,80 miligrama alkohola. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem sta bili nameščeni različni registrski tablici, ki ne pripadata vozilu. Avtomobil so mu zasegli, izdali plačilni nalog in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, danes poročajo s PU Novo mesto.

Lastniki na dopustu, vlomilec v hiši

V kraju Osredek pri Hubajnici je v noči na torek nekdo vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo in ukradel kaminsko peč, vrtalnik in zamrznjeno meso. Lastnika je oškodoval za 600 evrov.

V Brežicah je neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev, ki so na dopustu, in skozi okno vlomil v hišo. Po prvih ugotovitvah naj bi odnesel zlat nakit, okoliščine vloma pa policisti še preiskujejo.

Nezakonito čez mejo

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Policijske postaje Črnomelj izsledili in prijeli 15 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z državljani Pakistana, Iraka in Nepala še niso zaključeni.

M. M.