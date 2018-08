Krška nuklearka kljub vročini stabilno

8.8.2018 | 12:30

ilustrativna slika (Foto: NEK, arhiv DL)

Krško - Medtem, ko so v Franciji zaradi poletnega vročinskega vala in posledičnega dodatnega segrevanja rek, iz katerih se te oskrbujejo s hladilno vodo, ustavili nekaj nuklearnih elektrarn, Nuklearna elektrarna Krško (Nek) deluje stabilno in s polno močjo. V Neku so sicer za dodatno hlajenje hladilne vode, ki jo vračajo v Savo, pognali hladilne stolpe.

V Neku so za STA še povedali, da težav s hlajenjem hladilne vode nimajo zaradi ustrezne opremljenosti. V Neku so namreč leta 2008 razširili in posodobili hladilne stolpe, ki so jih letos prvič pognali prejšnji ponedeljek, 30. julija.

Okoliške temperature ozračja sicer tudi še niso dosegle rekorda z 8. avgusta leta 2013, ko se je temperatura ozračja v bližnji meteorološki postaji na letališču v Cerkljah ob Krki dva metra nad tlemi povzpela na rekordnih 40,8 stopinje Celzija, so dodali.

Nek je sicer tudi takrat delovala normalno. Izredna poletna vročina na njeno delovanje doslej ni vplivala, težav s hlajenjem elektrarne pa ob morebitnem nadaljevanju in dodatnem dvigu poletne vročine ne pričakujejo, so še povedali v krški nuklearki.

Po spletnih podatkih Neka je temperatura Save na njenem območju davi dosegala nekaj manj kot 24 stopinj Celzija, prirast temperature zaradi njenega delovanja pa je dosegal približno tri stopinje Celzija.

Nek sicer po zadnjem, pomladnem remontu deluje stabilno in s polno močjo. Nedavno so jo zaradi preventivne odstranitve merilnih priključkov z glavnih transformatorjev kratkotrajno izključili iz omrežja.

Zaradi vročine so morali v Franciji zadnjo soboto ustaviti štiri nuklearne elektrarne, ki se hladijo z vodo iz rek. Vračanje pretople vode bi lahko namreč po poročanju STA ogrozilo rečno življenje.

M. M.