Na turnirju tudi Madžari in Belorusi

8.8.2018 | 11:25

Foto: Danilo Kesić

Novo mesto - Novomeški rokometaši se intenzivno pripravljajo na novo sezono. Ta konec tedna pripravljajo mednarodni rokometni turnir, na katerem bodo nastopile še ekipa Škofje Loke, madžarski prvoligaš Csurgói Kézilabda Klub, ki je minulo sezono v domačem prvenstvu končal na šestem mestu, in beloruski SKA Minsk, ki že vrsto let igra v različnih evropskih tekmovanjih.

Za Novomeščane bo turnir prvi test pripravljenosti pred začetkom državnega prvenstva. Ko pravi kapetan ekipe David Didovič, so na dosedanjih treningih več poudarka namenili igri v obrambi, kjer imajo še veliko rezerv. »Vemo, da je pred nami nekaj težkih tekem, saj so vse tri ekipe, ki jih ta konec tedna gostimo v Marofu, izredno kvalitetne. Mi bomo ta turnir izkoristili predvsem zato, da popravimo še nekaj napak, ki jih imamo predvsem pri obrambi, tu pa konec koncev vidim tudi priložnost za uigravanje ekipe. Tak je tudi osnovni namen turnirja. Zavedamo se, da smo močni, zato pričakujem dobro borbo in upam na najboljše. Verjamem pa, da bomo vsi iz tega turnirja potegnili le najboljše«, pred petkovo uvodno tekmo z Loko, ki se bo začela ob 17.30, pravi Didovič, so sporočili z novomeškega kluba.

Ob 20. uri sledi nato še srečanje med madžarsko in belorusko ekipo. V soboto bo ob 17.30 tekma za tretje mesto, finale pa bo ob 20. uri. Krkaši vse navijače vabijo, da se tekem udeležijo v čim večjem številu. Vstop bo prost.

R. N.