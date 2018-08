Kje je končal samoprispevek?; Pene najbrž niso nevarne; Kolpa kot nalašč za otroke Woodstocka

8.8.2018 | 16:40

Kje je končal samoprispevek krajanov Kamenice, namenjen novi cesti? Ga je res dobila ženska, ki ji je pogorela hiša, ali pa ga je predsednik krajevne skupnosti Krmelj usmeril kam drugam. Da je nekaj narobe, so ugotovili nadzorniki, ko so videli, da je bila cesta v celoti plačana iz proračuna krajevne skupnosti, in ne tudi z zbranim denarjem občanov, kot bi se to moralo zgoditi. Z zgodbo se je ta teden ukvarjal novinar Dolenjskega lista Boris Blaić, s tem pa se ukvarja tudi policija, ki pa za razliko od novinarja vsega, kar je ugotovila, še ne želi zaupati javnosti.

Če bi nam kaj ušlo iz čistilne naprave, bi se penilo do Zagreba, je na vprašanje, ali so za pene, ki so se pojavile pri enem iz odtokov v bližini krškega Vipapa njihove in če gre za kaj nevarnega, povedala njihova vodja čistilne naprave in pooblaščenka za varstvo okolja Justina Šepetavc.

Bil je nekoč Rock Otočec pa Rock Griblje, KoupaFest in Schengenfest. Potem dve leti ni bilo nič, konec minulega tedna pa so ob Kolpi v Fari pod kostelskim gradom spočeli nov glasbeni festival v slogu legendarnega in neponovljivega Woodstocka. Kako je mlado in staro štiri dni rajalo v ritmih rocka in njemu sorodne sodobne glasbe, pa preberite v Dolenjskem listu, kjer boste našli še precej drugega o tem, kar se je v enem tednu zgodilo na Dolenjskem, v Beli krajini, Posavju, na Kočevskem in Ribniškem. Verjemite, ni malo tega.