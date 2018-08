Skupina Lisca prodala za skoraj desetino več

8.8.2018 | 14:35

Tudi letos je Lisca sodelovala na sejmu Maredamare v Firencah, kjer se vsako sezono predstavijo vsi pomembni ponudniki perila in kopalk v Italiji. Okrog 300 modnih znamk iz vsega sveta je predstavilo trende za pomlad in poletje 2019. (Foto: spletna stran Lisce)

Sevnica - Prodaja skupine Lisca, ponudnice pretežno ženskega perila in kopalk lastnih blagovnih znamk, ki v matični in hčerinskih družbah v osmih državah zaposluje 765 ljudi, je ob polletju dosegla 19,2 milijona evrov prihodkov od prodaje, s čimer je primerljivi lanski izid presegla za devet odstotkov. Skupina Lisca je hkrati ustvarila 2,8 milijona evrov čistega dobička.

Generalni direktor Lisce Marko Ninčević, ki je na tem mestu julija nasledil Gorana Kodeljo, je za STA povedal, da so s polletnim čistim dobičkom dosegli 47-odstotno rast. Na rast dobička sta sicer vplivala tudi sezonsko izplačilo dividend Lisci in njihova rast, je pojasnil.

Dobiček skupine pred obrestmi, davki, depreciacijo in amortizacijo (EBITDA) je v prvih šestih mesecih letos dosegel štiri milijone evrov, s čimer so primerljivi lanski izid presegli za 35 odstotkov. Sicer pa se pri poslovanju srečujejo "z zelo hitro rastočimi stroški", je poudaril direktor.

Glede načrtov tekočega leta je na ravni skupine napovedal 35,8 milijona evrov oz. sedemodstotno rast prodaje. Letošnji čisti dobiček naj bi znašal 3,45 milijona evrov in dosegel 18-odsotno rast, EBITDA za 2018 pa naj bi zrasla na 5,36 milijona evrov.

V skupini Lisca so za naložbe lani odšteli približno poldrugi milijon evrov, letos zanje načrtujejo približno enak znesek. Glede na to, da se Lisca vsakih pet do šest let loti prenavljanja svojih trgovin, so letos opravili več tovrstnih prenov.

Lisca, ki na domačem trgu proda približno petino svojih izdelkov, ima v Sloveniji 27 svojih in franšiznih prodajaln, skupaj z drugimi državami pa 135. Lani so odprli osem novih. Med temi v Salzburgu prvo Liscino trgovino v Avstriji in prve tri v ukrajinskem Kijevu. Preostale štiri so odprli v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji.

Letos so novo franšizno trgovino odprli v slovaški Bratislavi, v kratkem bodo novo lastno trgovino odprli še v češki Pragi. Do konca leta nameravajo odpreti še dve trgovini, eno v vojvodinskem Novem Sadu in eno v BiH oz. v Banjaluki.

V skupini so lani zaposlili nekaj manj kot 30 ljudi, do konca letošnjega prvega polletja pet in do konca leta naj bi jih zaposlili še približno pet. Ob koncu leta naj bi skupina tako zaposlovala približno 770 ljudi.

V Lisci med svoje zahodne strateške trge uvrščajo Italijo, Nemčijo in Nizozemsko in med vzhodne Rusijo, Češko ter zanje tradicionalno zelo pomembne trge nekdanje Jugoslavije. Skupaj prodajajo v skoraj 30 državah. Na ozemlju nekdanje Jugoslavije in v Sloveniji devet desetin blaga prodajo v lastni maloprodajni mreži.

V Sloveniji so ob polletju skupaj z delavci sevniškega invalidskega podjetja Inde zaposlovali nekaj manj kot 260 ljudi oz. 213 v matični Lisci in 41 v Indeju, v hčerinskem Inpletu pa še dodatnih nekaj več kot 100, je še navedel Ninčević.

Skupino Lisca, ki se uvršča v modno industrijo, poleg matičnega sevniškega podjetja sestavljajo še sevniško hčerinsko podjetje Inplet, Liscino proizvodno podjetje v Srbiji ter njene prodajne hčerinske družbe v Zagrebu, Beogradu, Sarajevu, Skopju, Münchnu, Pragi in Moskvi.

M. M., STA